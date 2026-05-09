Ambición celeste en la ida de cuartos de la Copa de Campeones

El Celta juvenil inicia esta tarde en Las Palmas su participación en la Copa de Campeones, torneo que reúne a los campeones de todos los grupos. La eliminatoria ante los canarios será a doble vuelta: hoy en Las Palmas y el jueves, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones de A Madroa.

Alberto Suárez desplazó a Canarias a la totalidad de sus jugadores, veintidós, y en la lista aparecen futbolistas como Kibet, Khayat o Jorge Pérez, que ya ha tenido un importante protagonismo con el Celta Fortuna; la prueba de que hay una apuesta muy sólida por esta competición. Los aficionados célticos podrán seguir en directo el partido a través del canal de youtube del Celta, a partir de las 19:30 horas.

El equipo canario fue el campeón del grupo 6, el que reúne a todos los equipos canarios. Las Palmas le sacó seis puntos al segundo clasificado, el Tenerife, sin conocer la derrota en toda la temporada, y empatando cuatro partidos. En la Copa del Rey eliminó al Mosquito en dieciseisavos y al Levante en octavos, cayendo en cuartos ante el Barcelona por la mínima.

Ofensivamente, Artilez es el jugador más peligroso, con 21 goles en 24 partidos disputados. Habitualmente juegan con un 4-4-2. n

CAMPO: Anexos Gran Canaria.

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HORA: 19:30.