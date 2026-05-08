Europa, más cerca desde el Metropolitano

El Celta regresa al Metropolitano, donde la temporada pasada sumó un empate para engordar una cuenta que le permitió disfrutar de una competición europea que quiere volver a repetir el curso que viene. La cita de mañana en el coliseo madrileño (18:30 horas) permitirá comprobar la respuesta de la afición rojiblanca al equipo de Diego Simeone después de caer en las semifinales de la Liga de Campeones y certificar otro año más sin títulos. Ambos contendientes, sin embargo, comparten el aliciente de perseguir tres puntos que les permitan mejorar en la clasificación: los rojiblancos buscan la tercera plaza que ahora ocupa el Villarreal, con cinco puntos de diferencia; mientras que los célticos intentan mantener la renta de tres puntos sobre el séptimo clasificado, el Getafe. Tanto Simeone como Giráldez prepararon el duelo con importantes bajas: Julián Álvarez, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Nico González y Giuliano Simeone no cuentan para el técnico argentino por lesión; Javi Rueda se pierde la cita con los célticos por sanción, mientras que sus compañeros Miguel Román, Carl Starfelt y Matías Vecino continúan con problemas físicos.

Puntuar en un estadio en el que el Celta nunca ha ganado no solo le acercaría un poco más a Europa, sino que le reservaría un regalo extra de establecer un nuevo récord de puntos fuera de casa en una temporada, que igualaron los de Giráldez en 27 puntos tras ganar en Valencia. Para ello, el técnico porriñés recupera a Marcos Alonso tras cumplir un partido de sanción, aunque en esta ocasión le toca descansar a Javi Rueda tras agotar el ciclo de tarjetas amarillas.

El Celta viaja a la capital madrileña con 24 jugadores, entre los que aparece Andrés Antañón, centrocampista del filial para reforzar una línea medular en la que Ilaix Moriba arrastra problemas físicos que le impidieron completar alguna sesión de entrenamiento esta semana. Giráldez, sin embargo, adelantó que el guineano está disponible para gobernar el centro del campo, donde posiblemente repita Fer López, aunque tampoco se descarta la presencia de Hugo Sotelo.

En la retaguardia, Marcos Alonso regresará al puesto de central izquierdo, con Yoel Lago y Javi Rodríguez para completar la última línea. Mingueza o Álvaro Núñez por la derecha y Carreira por el izquierdo se moverán por los carriles. Arriba, Jutglà, Borja Iglesias y Hugo Álvarez podrían repartirse los tres puestos de ataque, al que también opositan Pablo Durán, Williot y Aspas. El moañés fue titular ante el Elche, en el partido que el Celta rompió una racha de cinco derrotas seguidas, tres de ellas en Liga.

Simeone, por su parte, dispone de una plantilla tan amplia como para presentar un once muy competitivo, en el que Griezmann y Sorloth formarían la pareja de atacantes. El francés afronta sus últimos partidos como rojiblanco, pues al finalizar el curso se marchará a la liga estadounidense. Como ya ocurriera el pasado fin de semana en Valencia, en el Atlético podría recurrir a canteranos como el lateral izquierdo Julio Díaz y los centrocampistas Javi Morcillo y Rodrigo Mendoza, además del mexicano Obed Vargas. Pese a las rotaciones, los rojiblancos se llevaron los tres puntos de Mestalla.

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En esta ocasión, el comportamiento del equipo de Simeone estará condicionado posiblemente por el inicio del partido y cómo responda la afición del Metropolitano si el Celta mete en complicaciones a un rival al que no gana en Madrid desde junio de 2007. Con Giráldez ha rozado en dos ocasiones la victoria. En la última visita a este escenario que el fin de semana pasado acogió una multitudinaria reunión de evangelistas, los célticos sumaron un empate, con un gol de Aspas, de penalti. Sorloth evitó la derrota en el minuto 88. Esta vez, el Celta se presenta ante el Atlético de Madrid con Europa más cerca gracias a la clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Liga Conferencia.