La pica que falta

El Celta retornó ayer a los entrenamientos tras dos días de descanso para comenzar a preparar su asalto al Metropolitano, el único de los estadios de LaLiga que todavía se le resiste, donde el grupo de Claudio Giráldez busca una primera victoria que afiance sus opciones de repetir clasificación europea.

El nuevo estadio del Atlético de Madrid ha sido inasequible para los celestes desde su inauguración en 2017. Apenas tres empates ha sido capaz de rebañar el equipo vigués en el Metropolitano, que contabiliza 5 derrotas en ocho visitas a terreno colchonero.

El pasado curso, los celestes rondaron su primera victoria con un gol de penalti de Iago Aspas, aquel que el astro céltico le dijo a Giuliano Simeone que iba a patear a la red, pero en el minuto 81 apareció Sorloth para aprovechar uno de los pocos errores defensivos de los celestes y establecer el empate (1-1).

Los otros dos empates en el Metropolitano los consiguió el Celta en las temporadas 2020-21-y 2019-20, con Eduardo Coudet y Fran Escribá al mando, respectivamente. El primero de ellos finalizó con empata de dos goles: Santi Mina, que abrió el marcador, y Facundo Ferreyra, cerrándolo, anotaron por los celestes, mientras que Luis Suárez marcó por partida doble por el conjunto colchonero.

La anterior igualada se saldó sin goles con una de las mejores actuaciones de Rubén Blanco en la portería celeste. El punto conseguido ponía fin a una racha de dos derrotas consecutivas en terreno rojiblanco.

En su primera comparecencia, en marzo de 2018 con Juan Carlos Unzué al frente, los celestes fueron fácilmente derrotados por el Atlético (3-0), con goles de Griezmann, Vitolo y Ángel Correa. En la siguiente visita, los de Simeone vencieron al equipo dirigido por Escribá por 2-0, con la firma de Griezmann y Álvaro Morata.

Cómodas fueron también las victorias rojiblancas en las temporadas 21-22 y 22-23, ambas frente a Coudet, que los de Simeone ganaron por 2-0 (doblete de Renan Lodi) y 4-1 (tantos de Correa, Rodrigo de Paul, Carrasco y autogol de Unai por el bando local y de Gabri Veiga por parte del Celta).

Giráldez será el cuarto entrenador celeste en intentar poner una pica en el Metropolitano. Antes lo intentaron sin éxito Unzué, Escribá, en dos ocasiones, y Coudet, en tres. La del próximo domingo será la tercera intentona del porriñés.

Los colchoneros solo han dejado esta temporada escapar 7 puntos de su campo, donde solo han conseguido ganar el Betis (0-1) y Barcelona (1-2) y ha empatado el Elche (1-1).

Desde su inauguración en 2017, el Metropolitano ha sido un bastión inasequible para la mayoría de los equipos de la Liga, salvo para el Barcelona, que lo ha conquistado en cinco ocasiones. El Real Madrid ha ganado en dos ocasiones y el Levante otras dos en una relación que completan, con un triunfo, el Espanyol, el Mallorca, el Villarreal, Osasuna y el Betis.

El último triunfo liguero en terreno colchonero, en el desparecido Vicente Calderón, se produjo el 6 de abril de 2026, hace ya 20 años. Dirigidos por Fernando Vázquez, los celestes se impusieron al Atlético por un cómodo 3-0, con goles de Matías Lequi, Fernando Baiano y Daniel de Ridder. Posteriormente, en la temporada 15-16, el Celta que dirigía Eduardo Berizzo eliminó al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey tras superar a los de Diego Simeone por 1-3 con goles de John Guidetti y Pablo Hernández, por partida doble.