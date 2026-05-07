Julián y Cardoso, bajas ante los célticos

Julián Àlvarez, delantero del Atlético de Madrid, será baja contra el Celta, al resentirse del esguince de tobillo en el duelo ante el Arsenal, mientras que Giuliano Simeone es duda para ese encuentro, tras trabajar al margen ayer. Además, Johnny Cardoso será baja hasta el final de la temporada con el equipo rojiblanco y duda para el Mundial con su selección tras sufrir ayer un esguince de tobillo.

Ni el delantero, que se ejercitó en el gimnasio, ni el extremo, con una sesión específica, se entrenaron con el grupo en la vuelta al trabajo del Atlético después de la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones con el Arsenal, cuando Julián Alvarez forzó para jugar y se resintió en el tramo final al recibir un golpe en el tobillo dañado.

‘La Araña’ no jugará contra el Celta, ni previsiblemente después, el martes frente a Osasuna, dependiendo de su evolución del tobillo, en el que sufrió una torcedura en el encuentro de ida contra el Arsenal en el Metropolitano.

En ese duelo se llevó un golpe en la cintura Giuliano Simeone, que reapareció el martes ante el Arsenal y que ayer hizo trabajo específico, por lo que es duda para el choque ante los célticos.

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Además, Simeone tiene las bajas ante el Celta tanto de Nico González como de Barrios.