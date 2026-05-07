El Celta, un paso más cerca de Europa

Europa se ha abaratado algo para el Celta después de que el Rayo Vallecano consiguiese clasificarse para la final de la Conference League tras ganar en Estrasburgo y asegurase para la Liga española una quinta plaza en Liga de Campeones que ahora mismo ocuparía el Betis. La victoria de los rayistas en Francia (no solo era necesaria la clasificación sino también el triunfo para sumar más puntos e imponerse en el duelo con la Liga Alemana) se celebró en todas aquellas plazas cuyos equipos están en la pelea por meterse en competiciones europeas.

Tal y como está la situación en estos momentos, el Betis se sumaría a Barcelona, Real Madrid, Atlético y Villarreal en la Liga de Campeones; y el Celta (sexto en estos momentos) tendría plaza ahora mismo de Europea League, competición en la que le acompañaría la Real Sociedad como campeón de Copa. Y la Conference League quedaría ahora mismo para el séptimo clasificado (el Getafe en estos momentos). De todos modos, todo está muy abierto, pero el margen de maniobra para un equipo como el Celta crece de forma evidente tras este desenlace de las semifinales europeas. Incluso un pletórico final de Liga le podría dar esperanzas de competir con el Betis por esa quinta plaza, aunque esa batalla parece casi utópica. Lo que ha ganado es margen porque entra en las cuatro últimas jornadas de Liga con tres puntos de margen sobre Getafe y Athletic para asegurar su presencia un año más en la Europa League y podría ser superado por uno de ellos para estar en la Conference League.

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Por otro lado, la final de la Europa League de este año en Estambul enfrentará al Aston Villa de Emery y al Friburgo, verdugo del Celta, que remontó al Braga (3-1) en un partido condicionado por la expulsión sufrida por el equipo portugués en el minuto siete de partido.