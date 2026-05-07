Canterano, precoz y muy versátil

Pocos canteranos han tenido tanta la trascendencia de Hugo Álvarez en el Celta desde la llegada al primer equipo de Claudio Giráldez. El técnico lo elevó los altares de la Primera División en su debut en el Sánchez Pizjuán y le ha dado continuidad en las dos temporadas siguientes con una muy buena respuesta del joven talento canterano, que ha aportado polivalencia y goles importantes.

Rafa Benítez hizo debutar, de forma testimonial, al ourensano en la máxima categoría el 3 de enero de 2024 en Balaídos contra el Betis, pero fue el actual técnico, que ya la había dado un gran protagonismo a Hugo en el Fortuna, el que verdaderamente le dio galones en la máxima categoría.

Los números de las últimas dos campañas lo atestiguan. Huguito, como se le apoda cariñosamente, cumplió el pasado domingo frente al Elche 80 partidos con el conjunto celeste (63 en Liga, 10 en la Copa del Rey y 7 en la Europa League) con solo 22 años, una cifra que la nueva generación de canteranos que Giráldez ha alumbrado desde el filial solo supera Javi Rodríguez, con 84.

Pero si el defensa de Poio se ha consolidado en el perfil derecho de la reconocible línea de centrales que completan Starfelt y Marcos Alonso, Hugo Álvarez se ha movido por el campo en ocho posiciones diferentes con una versatilidad que, salvo Óscar Mingueza, la otra navaja suiza de Claudio, ningún otro integrante de la plantilla ha conseguido igualar.

El preparador celeste ha empleado al ourensano en siete posiciones diferentes a lo largo de este tiempo. Principalmente, Hugo ha ejercido como carrilero y extremo, tanto en el costado derecho como en el izquierdo. De forma más ocasional, ya con el partido en marcha, Giráldez lo ha empleado en alguna ocasión como, lateral, media punta e interior e izquierdo, pero la banda, a pierna natural o cambiada, ha sido normalmente su hábitat.

En los últimos partidos, Giráldez lo ha empleado mayoritariamente como extremo izquierdo, seguramente la posición en que hace más daño, donde se ha alternado en la titularidad con Williot Swedberg. Las titularidades de ambos en esta posición han crecido desde enero con la marcha de Bryan Zaragoza a la Roma. Hugo y Williot suman, curiosamente, el mismo número de goles en LaLiga esta temporada: 4.

Con esta cifra, el canterano celeste repite la cuota de goles anotada del pasado curso y cuatro jornadas todavía por delante para superar su mejor registro. No le ha ayudado a mejorarlo los problemas en el tobillo que le impedían golpear sin dolor el balón y le dejaron sin minutos en una decena de partidos entre los meses de octubre y diciembre.

Desde entonces, su participación se ha incrementado de forma paulatina hasta convertirse en los últimos partidos en el extremo izquierda de referencia del técnico. Hugo ha disputado como titular ocho de los últimos diez encuentros, una cifra más que considerable si se tiene en cuenta que el canterano causó baja frente al Oviedo debido al pisotón que le propinó Unai Núñez la semana precedente en Mestalla.

Hugo Álvarez también ha hecho goles importantes. Suma con el primer equipo 9, curiosamente, todos en Balaídos. Marcar fuera de casa es una de sus asignaturas pendientes. El más trascendente de los nueve que lleva fue el primero, a finales del curso 23-24 al Athletic, con el Celta jugándose el descenso. Un tanto de muy bella factura que propició la remontada contra los de Ernesto Valverde, acercando de modo casi definitivo a los celestes a la salvación.

De notable importancia fue también el tanto que el ourensano le marcó la pasada temporada al Barcelona y permitió al Celta neutralizar en la segunda parte una desventaja de dos goles para empatar el partido o el que le hizo al Elche el pasado domingo para abrir una victoria clave para cortar la mala racha del mes de abril y reactivar al Celta en la pelea europea.

A comienzos de temporada, Hugo salvó un punto frente al Betis, con otro hermoso gol, de volea desde la corona del área, tras el despeje del portero en un saque de esquina. Pero seguramente el más bonito de sus goles fue el primero que le marcó al Mallorca la pasada temporada en el estadio celeste.

El ourensano ha anotado goles que han servido para completar las victorias contra el Valladolid, el pasado curso, o el Valencia esta temporada. Solo dos de los goles de Hugo no han tenido trascendencia en el resultado, el que le marcó hace unas semanas al Alavés, cuya importancia se diluyó por el 3-0 remontado por el conjunto babazorro, y el que le hizo al Athletic el pasado curso y que no bastó para impedir la derrota celeste.

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El ourensano es, junto a Williot, el cuarto goleador del Celta esta temporada, con 4 dianas en Liga. Le superan Borja Iglesias (13), Juglà (7) y Iago Aspas (5).