Yoel Lago se afianza como la alternativa más fiable a Starfelt

Yoel Lago ha visto recompensada en las últimas semanas su paciencia. Tras meses de ostracismo, roto apenas por alguna efímera comparecencia en la Europa League, el central canterano se ha afianzado como principal alternativa a Carl Starfelt en un final de temporada electrizante, con el Celta jugándose de nuevo una plaza en Europa. El mondaricense ha desbancado a Joseph Aidoo en el orden de preferencias del técnico y encadena tres titularidades consecutivas mejorando sus prestaciones en el campo en cada actuación.

La baja de Starfelt, que ya no va a poder jugar más este curso por culpa de una hernia de disco, ha supuesto para Yoel, de 22 años, la oportunidad que llevaba meses esperando. Con algunos errores, imputables a la inexperiencia y la falta de ritmo competitivo, el canterano no la ha desaprovechado.

Así lo atestiguaba hace unos días el propio Claudio Giráldez, que antes de concederle la última titularidad contra el Elche salía en su defensa tras las duras críticas que había recibido por los penaltis cometidos de forma consecutiva en los partidos contra el Barcelona y el Villarreal.

«Ha estado compitiendo y ha ido evolucionando durante el partido. Ha competido muy bien, es un jugador muy competitivo. Tiene, evidentemente, que controlar el ímpetu en varias acciones, pero no le podemos pedir mucho más», valoraba el preparador celeste, que destacaba el compromiso y el buen nivel general del chico después de muchos partidos sin minutos en LaLiga.

Concretamente 20 encuentros ligueros, desde comienzos de septiembre a finales de abril, ha estado Yoel con apenas algunos minutos sueltos en LaLiga y alguna titularidad, más bien con pobres sensaciones, en competición europea. Autor de un gol en la Copa, en la eliminatoria perdida contra el Albacete, el mondaricense estuvo muy cerca de salir cedido en el pasado mercado de enero. Giráldez le abrió la puerta, advirtiendo al zaguero de que sus minutos iban a estar contados, pero dejó la decisión en sus manos, precisando que estaba contento con su trabajo.

«Tiene cosas a mejorar, tiene un futuro esperanzador y carencias a suplir. Está en el camino de hacerlo, pero tenemos que tener paciencia porque es un jugador joven. Está en el proceso correcto de convertirse en jugador de Primera División, pero tenemos que ir con calma», decía de él el técnico a comienzos de temporada.

El Celta tampoco lo presionó para salir, pero prefería una cesión a un equipo de Segunda División que le garantizase los minutos que no iba a tener en Vigo. El Zaragoza, el Valladolid, el Sporting de Gijón y, sobre todo, la Cultural Leonesa, donde estuvo cerca de recalar, se interesaron activamente por hacerse con sus servicios a préstamo, pero Yoel optó por quedarse a disputar el puesto, sabiendo que Starfelt era poco menos que imprescindible para el técnico y que Aidoo no saldría cedido ni rescindiría su contrato en el mercado invernal.

Con la excepción de una titularidad, con buenas prestaciones, frente al Estrella Roja a finales de enero, los cuatro meses siguientes transcurrieron para Yoel entre la grada y el banquillo. Cuando faltó Starfelt, primero contra el Deportivo Alavés y más tarde frente al Valencia y el Oviedo, Giráldez optó por recurrir a Aidoo, pero el pobre rendimiento del ghanés abrió una nueva ventana de oportunidad para el mondaricense.

Su primera parada fue el Camp Nou, escenario históricamente inasequible, para medirse a un Barça decidido a apuntalar el título. Yoel cumplió el expediente hasta que, camino del descanso, Lamine Yamal le obligó con un inteligente movimiento a derribarlo en el área. Penalti claro y gol del propio Lamine que acabó por decidir el partido. Pese a esta laguna, más por mérito del rival que por demérito propio, como luego señalaría Giráldez, el joven canterano completó una correcta actuación frente a un rival sumamente complicado.

El penalti del Camp Nou no apeó a Yoel de la titularidad unos días después contra el Villarreal en La Cerámica. El partido no pudo comenzar peor para el mondaricense, que en el primer minuto se llevó por delante en el área a Alberto Moleiro tras un error de cobertura en el saque de una falta. La acción, luego criticada por Giráldez, que pidió mesura para no cometer penaltis evitables, no impidió a Yoel firmar un notable encuentro.

Esta buena actuación, pese a la derrota del Celta, tuvo como premio una tercera titularidad el pasado domingo contra el Elche, en el que el mondaricense firmó una de sus mejores actuaciones del presente curso. Este buen desempeño en un partido que era necesario ganar para reactivar al Celta en la carrera europea mantiene al canterano como primera opción en el eje de la línea de centrales para los cuatro partidos de Liga que restan.

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Más allá de junio, su destino en el Celta no está escrito. El club confía en él como apuesta de futuro, pero no ve con malos ojos una cesión que le garantice más minutos. Con ficha todavía del filial, el exceso de equipaje en la plantilla no favorece su continuidad, que dependerá de los fichajes y las salidas que puedan producirse en los próximos meses, pero también del rendimiento que sea capaz de ofrecer en este decisivo final de Liga