Eligen el himno del centenario del Celta en su camino al altar para sellar su amor a más de 8.000 kilómetros de Vigo

Hay canciones que viajan más lejos que cualquier bandera. Y la de «Oliveira dos Cen Anos», el himno que el celtismo hizo suyo durante el centenario del Celta, acaba de protagonizar una escena tan emotiva como inesperada en la Ciudad de Guatemala, a más de 8.000 kilómetros de Balaídos.

Ale y Diana decidieron convertir su boda en una declaración de amor, no solo entre ellos, sino también hacia el Celta y hacia Galicia. Según ha hecho pública la Peña Oliveira das Américas, que reúne a seguidores celestes en Latinoamérica, el novio recibió a la novia en la iglesia mientras sonaban los acordes de la «Oliveira dos Cen Anos», una de las canciones más simbólicas de la historia reciente del club vigués, creada por el artista internacional y celtista reconocido C. Tangana.

La peña compartió el vídeo y la historia en sus redes sociales (en Instagram, @celtalatam), destacando el valor emocional de una escena que resume la fuerza del celtismo lejos de Vigo. «Hay sentimientos que no saben de distancias. Hay canciones que, más que música, son un puente directo a nuestras raíces», señala la publicación.

Para la Peña Oliveira das Américas, la entrada de Ale y Diana bajo los acordes del himno no fue solo un gesto futbolístico, sino una muestra de identidad y pertenencia. «A miles de kilómetros de Balaídos, el himno del Celta se transformó en el latido de un momento eterno», expresan desde la agrupación, que subraya la morriña y el orgullo que comparten muchos celtistas al otro lado del Atlántico.

La elección de la canción convirtió la ceremonia en un homenaje íntimo al club y a todo lo que representa para sus seguidores. «Ser del Celta en Latinoamérica es llevar una parte de Galicia en el corazón», apunta la peña, que interpreta el gesto de la pareja como una prueba de Afouteza y de fidelidad a unos colores que no entienden de fronteras.

La publicación recupera además uno de los versos más reconocibles de la «Oliveira dos Cen Anos»: «Non sei se podo vivir sen ti, pero iso éme igual. Non o quero probar, cada vez que mires atrás sempre hei estar aquí».