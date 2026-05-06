El Celta vuelve al trabajo pendiente de Matías Vecino

El Celta retornó a los entrenamientos tras dos días de descanso con la mirada puesta en el duelo de este sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde el conjunto que dirige Claudio Giráldez busca un triunfo, el primero en este campo, que lo impulse en la carrera por una plaza en Europa que mantiene con el Getafe y el Athletic Club.

En centro de atención de la sesión preparatoria lo acaparó Matías Vecino, en proceso de recuperación de una lesión muscular que le ha hecho perderse los últimos tres partidos de Liga. El centrocampista uruguayo continuaba al margen del grupo y, con solo dos sesiones de trabajo por delante, parece difícil que pueda recuperarse a tiempo para ser de la partida que se enfrente a los colchoneros.

La baja Vecino se suma a las conocidas de los también lesionados Carl Starfelt y Miguel Román, con los que ya no se cuenta esta temporada, si bien el defensa sueco, aquejado de una hernia discal lumbar, podría tener todavía una mínima opción de jugar algún partido. Todo va a depender de cómo reaccione a la última inflitración que se le ha realizado, dentro de un par de semanas.

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A esta tres bajas por lesión hay que sumar la de Javi Rueda, que cumplirá ciclo de tarjetas tras ser amonestado el pasado domingo con la quinta amarilla del curso. Como contrapartida, Giráldez recupera a Marcos Alonso, tras cumplir sanción por este motivo.