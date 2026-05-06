El Celta confía en retener a la nueva perla canterana David Sueiro

El Celta confía en retener en los próximos años en sus categorías inferiores a David Sueiro, uno de los mayores talentos que ha dado estos años la prolífica factoría de A Madroa. El Barcelona, según ha confirmado el Diario Sport, acecha al joven mediapunta, de 15 años, a quien también siguen la pista el Real Madrid y otros importantes clubes.

Nacido en Silleda en 2010, Sueiro lleva ya algún tiempo en el Celta, que muy pronto se fijó en sus buenas condiciones técnicas, a pesar de que su físico no llamaba entonces la atención. «Era pequeño y pocos se fijaban en él, pero hemos tenido paciencia porque tiene mucho talento y ahora nos consta que hay varios equipos importantes que están muy pendientes de él», señalan fuentes de la dirección deportiva .

Sueiro dio sus primeros pasos en Xuventude de Oroso. Comenzó a participar en torneos con el Celta en categoría benjamín, pero no se incorporó de facto a las categorías inferiores hasta el Infantil B. Su progresión no fue meteórica, hasta el punto en su paso por el infantil A, cuando se frenó su crecimiento, el chico se planteó dejarlo, pero el club siguió creyendo en sus posibilidades. «Ahora que ha pegado el estirón y está muy bien, todos lo quieren, agentes, clubes...pero en los momentos malos el Celta estuvo ahí, apoyándolo, porque creía mucho en su talento. Queremos seguir trabajando y haciendo un proyecto con él, ahora falta que acepte quedarse», explican desde Afouteza.

La decisión la tomará el jugador el próximo mes de agosto, cuando cumpla los 16 años y pueda firmar legalmente su primer contrato. El Celta ya la ha presentado al chico y a su familia un plan para los próximos años y confían en que la apuesta que ha hecho por él le permita retenerlo. Ni el Barcelona ni el Real Madrid se han puesto en contacto en el Celta, pero al club le consta el interés de ambos por el chico. En la Calle del Príncipe son conscientes de que no pueden competir económicamente con ambos colosos ¬cabe recordar que todos los canteranos del Celta tienen el mismo contrato y cobran más o menos en función del número de minutos jugados-, pero puede ofrecer al jugador apego, estabilidad emocional y un esmerado plan para favorecer su progresión al equipo profesional.

No creen en el Celta que el hecho de que Sueiro esté representado por el superagente Jorge Mendes vaya a influir en su decisión «porque normalmente este tipo de agencias actúan cuando el jugador ha alcanzado el fútbol profesional, no en estas edades».

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Mediapunta fino y de piena larga, Sueiro milita en Cadete A, aunque esta temporada jugaba habitualmente con el Juvenil B y últimamente lo estaba haciendo, con muy buen desempeño, con el Juvenil A. Actualmente, el jugador está concentrado con a selección española sub 16 en unas jornadas de convivencia en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). n