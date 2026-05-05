Una pena máxima

«No podemos seguir con esos ‘penaltitos’. Prefiero que mandemos a alguien por el aire un día y hagamos un penalti de verdad y no ese tipo de acciones. Evidentemente, no es un penalti clamoroso, no estamos teniendo penaltis que sean impepinables, pero sí cerca de señalar. Hay contacto y no hay nada que decir, es penalti. Es una exageración, eh, no quiero que nadie mande por el aire a nadie», señalaba el domingo Claudio Giráldez tras la broma final al referirse a la enésima pena máxima contra su equipo. Ante el Elche, el Celta sufrió como sanción el undécimo penalti de la temporada y el tercero consecutivo, tras los señalados ante el Barcelona y el Villarreal. Esa cifra global iguala al Celta y al Sevilla como los equipos que más penas máximas en contra le han señalado en lo que va de campeonato. Ese número, además, no lo habían alcanzado los célticos desde su último ascenso a la máxima categoría. En anteriores campañas, el Celta solo alcanzó los 10 penaltis en contra en una ocasión (en el curso 2016-17). En la pasada temporada se quedó en cuatro, por ocho en los cuatro cursos precedentes. La menor cifra de lanzamientos desde los once metros la alcanzó en la temporada 2013-14, con solo dos en contra.

En la previa a la visita del Elche a Balaídos, el entrenador del Celta advertía de la frecuencia con la que sus jugadores caían en esas faltas en el área que acaban en lanzamientos en contra desde los once metros. «Es algo que tenemos que cambiar para evitar el número de goles que estamos encajando; y algún despiste puntual, ya no solo en penaltis, que son muy corregibles, y que en este momento de la temporada nos están penalizando», incidía Giráldez el sábado pasado.

El Celta, de hecho, ha perdido fiabilidad defensiva coincidiendo con la ausencia de Carl Starfelt por lesión, a la que ante el Elche se sumó la de Marcos Alonso, otro de los puntales del sistema de cierre con tres centrales. Así, el conjunto celeste encadena nueve jornadas de Liga recibiendo al menos un gol en contra. Desde el triunfo ante el Mallorca en Balaídos (2-0), el pasado 22 de febrero, el equipo de Giráldez ha sido incapaz de blindar la portería de un Radu que llegó a ocupar las primeras posiciones como guardameta menos imbatido en el arranque de la Liga. El Celta es ahora el noveno de la tabla en cuanto a goles encajados (44), después de verse situado con anterioridad en las primeras plazas, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid.

En dos de las tres últimas jornadas, el cuadro celeste dejó escapar la oportunidad de mantener su portería a cero por los penaltis cometidos por sus defensas. La primera ocurrió en el Camp Nou, con un penalti de Yoel Lago a Lamine Yamal; y la segunda, ante el Elche, con pena máxima provocada por Manu Fernández sobre André Silva. En ambos compromisos, Radu se quedó sin otra jornada imbatido debido a los aciertos de Yamal y de Silva desde los once metros, después de que el colegiado señalase la pena máxima.

En lo que va de temporada, el Celta ha podido sellar su portería en ocho partidos de Liga (Alavés, Real Madrid, Athletic Club, Oviedo, Sevilla, Rayo Vallecano, Getafe y Mallorca). Ese número también lo consiguió el curso pasado, aunque en este tiene la oportunidad de mejorarlo ya que restan cuatro jornadas para concluir el campeonato. El récord de porterías a cero desde su último ascenso se registró en el curso 2021-22, con Eduardo Coudet al frente del equipo, con 12 partidos imbatido, de los que siete llegaron tras un empate sin goles.

Ahora, Giráldez habla de corregir esas acciones que finalizan en pena máxima y que han supuesto seis goles en contra, pues Radu pudo interceptar dos (Rafa Mir y Nico Williams) y tres se estrellaron en los palos o salieron fuera (Budimir, Etta Eyong y Pepelu). «Hay situaciones de penalti que son evitables, desde quitar el ímpetu en determinadas situaciones a defender mejor con los perfiles o evitar situaciones abiertas en el área. Es algo que tenemos que corregir, que mejorar. Hemos tenido muchos a principio de temporada, luego lo corregimos y ahora estamos otra vez», sostiene Giráldez.

Tras el Celta y el Sevilla, como equipos con más penaltis en contra, aparecen Osasuna, Villarreal y Rayo Vallecano con ocho; Valencia y Oviedo registran siete; por seis del Girona, Mallorca, Elche y Betis; y por la última posición asoman el Getafe, el Barcelona, el Real Madrid y el Levante, con cuatro.

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Esta sangría de goles ha contribuido a que el Celta lleve casi dos meses y medio sin conseguir que Radu no se vea superado en la línea de gol. En Europa, la última vez que los célticos lograron sellar su portería fue en Lyon, en la victoria por 0-2 ante el Olympique que le valió el pase a los cuartos de fina de la segunda competición europea. En la Liga, el Celta continúa sufriendo con las penas máximas.