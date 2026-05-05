Un once insultantemente joven

El Celta puso fin el pasado domingo ante el Elche a una racha negativa de tres derrotas en Liga, amplificada por la doble debacle frente al Friburgo que puso fin en cuartos de final a la aventura europea.

Sin posibilidad de recurrir al lesionado Carl Starfelt y con Marcos Alonso sancionado por tarjetas, Claudio Giráldez echó mano de un equipo titular insultantemente joven, particularmente en el eje defensivo, con dos defensas centrales, Javi Rodríguez y Yoel Lago, de 22 años (ambos sin ficha profesional) y otro, Álvaro Núñez, de 25, que ofreció muy convincentes prestaciones.

La alineación la completaban Radu (27 años), Rueda (23), Carreira (25), Fer López (21), Ilaix (23), Hugo Álvarez (23) Jutglà (27) y Iago Aspas (38). La presencia del capitán, con más suplencias que titularidades esta temporada, contribuyó a incrementar la media de edad de forma significativa. El promedio de edad fue de 25,7 años.

Era el tercer once más joven que Giráldez desplegaba este curso. Solo en el partido disputado en Razgrad frente al Ludogorets en la fase inicial de la Europa League y en la sexta jornada liguera en Balaídos contra el Betis jugó el Celta con un equipo titular de menor edad.

Frente al cuadro búlgaro, el preparador celeste arrancó el partido con Iván Villar en la portería, Manu Fernández, Yoel y Ristic, en la línea de centrales; Mingueza y Ángel Arcos, en los carriles; Ilaix y Damián, en el eje de la medular, y Jones, Borja Iglesias y Jutglà en el frente ofensivo. El promedio de edad del once fue de 25, 09 años, es decir de 25 años y aproximadamente un mes frente al los 25 años y 7 meses del equipo que saltó al césped de Balaídos el pasado domingo. Contra el Ludogorets entraron Ángel Arcos y Jones El-Abdellaoui, ambos de 19 años ese día, mientras que contra el Elche entró Iago Aspas, que tenía 38,76 años el pasado domingo.

Más joven aún fue el once elegido en la sexta jornada (cronológicamente la tercera) contra el Betis en el coliseo celeste el pasado 27 de agosto (1-1). Ese día Claudio formó con un equipo titular de 24 años y 8 meses de media, que en este caso integraban: Radu; Javi Rodríguez, Yoel, Ristic; Mingueza, Sotelo Ilaix Moriba, Hugo Álvarez; Pablo Durán, Borja Iglesias y Williot.

Mención aparte merece la Copa del Rey, competición que Claudio Giráldez aprovechó para dar oportunidades a futbolistas del Fortuna. Así, en la primera ronda copera, el técnico alineó frente al Puente Vesga un once de 25,1 años de media. Más adelante, contra el Albacete, el promedio del equipo titular fue algo mayor: 25,3.

La formación inicial alineada por el Celta contra el Betis en la sexta jornada es la cuarta más joven de LaLiga esta temporada. Solo han presentado equipos menores el Barcelona, con una media de edad de 23,4, el pasado 6 de diciembre contra el Betis; el Real Madrid, el 24 de enero contra el Villarreal (24,2); y la Real Sociedad, el 25 de agosto ante el Espanyol (24,7).

Otro dato significativo es que el once del Celta que concluyó el partido contra el Elche presentaba un promedio de edad aún menor que el que lo inició. Con los cambios (Manu Fernández por Rueda; Williot, por Hugo Álvarez; Jones por Aspas; Borja Iglesias por Jutglà; y Mingueza por Álvaro Núñez; la media de edad del equipo se fue por debajo de los 25 años, concretamente se redujo hasta los 24,7.

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La juventud de muchos de los integrantes y la presencia de la cantera son denominador común de los equipos que Claudio ha venido alineando a lo largo de la temporada en las distintas competiciones que ha disputado el Celta. En el caso del partido contra el Elche, además de empezar y acabar el encuentro con una medida de edad muy baja, 10 de los 16 futbolistas utilizados por el porriñés (7 en el equipo titular) pasaron en algún momento de su carrera por las categorías inferiores del club