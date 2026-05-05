Otra larga zancada hacia el Mundial

Borja Iglesias pone proa hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, uno de los pocos sueños que le restan por cumplir, en su fructífera carrera profesional. El delantero no tiene plaza asegurada en la lista definitiva que Luis de la Fuente dará a conocer a finales de este mes de mayo, pero ha entrado en las últimas tres convocatorias del seleccionador nacional y sigue acumulando méritos con el Celta para hacerse con una de las plazas cotizadas plazas de delantero.

Claudio Giráldez no alberga dudas de que Borja será uno de los 26 elegidos y así lo reclamaba el pasado domingo tras vencer al Elche en Balaídos. «Borja merece ir al Mundial y yo creo que va a ir. No estoy en la piel del seleccionador, pero entiendo que lleva todo el año yendo. Ha tenido un momento en que no ha hecho gol, pero ha sido muy estable en el rendimiento y cuota de goles durante todo el año», observaba el técnico céltico tras marcar el Panda el tercero de la tarde al cuadro ilicitano.

El propio Luis de la Fuente, de visita en Galicia, elogiaba la pasada semana el trabajo y la actitud del delantero santiagués, con el que lleva contando ya dos años. «Siempre que ha estado con nosotros ha tenido un comportamiento excepcional, fantástico, en lo futbolístico y en lo humano y sabéis la importancia que yo le doy a ese aspecto», señalaba el seleccionador, que enviaba un mensaje al Borja: «Que me lo ponga difícil».

Y lo cierto es que el céltico se lo está poniendo difícil. Tras cinco jornadas en blanco, el artilero celeste recuperaba el tono goleador que le ha acompañado a lo largo del curso encadenando dos jornadas consecutivas marcando, al Villarreal, en La Cerámica y al Elche el pasado domingo en Baláidos.

Con estos dos goles, Borja Iglesias eleva su cuenta de la temporada a 17: 13 en LaLiga, 2 en la Europa League y 2 en la Copa del Rey. Esta cifra de anotación, con un promedio de 0,36 goles por partido, supone el tercer mejor registro de anotación de su carrera, tras los 19 goles anotados con el Betis en el curso 21-22 y los 20 que hizo en la temporada 18-19, la de su estreno en Primera División, con el Espanyol.

Con cuatro partidos todavía por delante, el delantero compostelano tiene todavía la oportunidad de cerrar el curso con récord de anotación sumando todas las competiciones, aunque necesita hacer 4 goles en los últimos cuatro partidos, una cifra más que considerable que con toda seguridad la garantizaría plaza en el Mundial.

Tras los dos goles anotados en las últimas jornadas contra el Villarreal y el Elche, Borja Iglesias vuelve a meterse de lleno en la pugna por alzarse con su primer Trofeo Zarra. El artillero celeste es, con 13 goles, el tercero en el escalafón del gol nacional tras Lamine Yamal (16), Ferran Torres (15) y Mikel Oyarzabal (14), a los que, con suerte, todavía podría superar en los últimos cuatro partidos del campeonato. Yamal, que ya no va a jugar más este curso con el Barcelona por lesión, Ferran y Oyarzabal se dan como apuestas seguras en la lista de Luis de la Fuente.

Del resto de candidatos, el Panda parece el mejor situado para completar la posición de nueve. Lesionado de gravedad Samu Omorodion, del Oporto, los principales competidores de Borja son Álvaro Morata, otrora un fijo para el seleccionador, pero que ha estado ausente en las últimas convocatorias y todavía no se ha estrenado este curso como goleador; Toni Martinez (11 goles), Gorka Guruceta (9) y Gerard Moreno (9), aunque el punta del Alavés y el delantero del Athletic nunca han sido citados por De la Fuente y el goleador del Villarreal solo una vez, en 2024, para un amistoso contra Colombia.

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Otro factor que favorece a Borja es su buen desempeño esta temporada saliendo como suplente. El santiagués ha hecho 4 de sus 13 goles saliendo desde el banquillo, convirtiéndose en el mejor revulsivo del Celta en LaLiga, por delante de Williot y Aspas. En LaLiga le superan solo tres jugadores Griezmann, Lewandowski y Raúl García, con 6 goles, y lo igualan Oskarsson, de la Real Sociedidad, y Akor Ademas, del Sevilla