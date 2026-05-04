El Celta se reactiva con fiabilidad y pegada

El triunfo ante el conjunto de Eder Sarabia llega cargado de buenas noticias por el buen comportamiento defensivo de los celestes con bajas muy sensibles en la retaguardia y el oportunismo y la pegada mostrada para aprovechar con notable eficiencia las ocasiones que se le presentaron frente al marco contrario.

Sin desplegar un gran juego con el balón, el conjunto de Giráldez se mostró sumamente solidario en todos los frentes para cortar las alas al Elche y tuvo en los últimos metros la finura y el talento necesario para desequilibrar el partido cuando el rival amenazaba con subírsele a las barbas y liquidarlo con una excelsa jugada cuando se le complicó en los minutos finales con otro penalti innecesario.

La victoria corta de raíz una racha de tres derrotas ligueras (cinco contando el rejón europeo del Friburgo), afianza al Celta en la sexta plaza y acaba con una larga sequía en Balaídos, el escenario que tiene la llave de Europa en este final de Liga, que se prolongaba desde el pasado 22 de febrero (2-0 al Mallorca).

Feliz titularidad de Iago

La gran novedad de la alineación, incluso con el margen para la sorpresa que siempre hay que esperar con Giráldez, fue la estelar presencia de Iago Aspas, a quien el técnico veía la víspera «algo mejor», pero sin posibilidad de disputar todavía 90 minutos. El moañés, que no era titular en LaLiga desde hace casi 4 meses (el 12 de enero en el Sánchez Pizjuán), disputó 61 y adornó otra inmensa actuación con un golazo (con la derecha, su pierna menos hábil, tras una magnífica asistencia de Junglá), mostrando que tiene cuerda para rato a poco que el físico le acompañe. Su descomunal talento sigue intacto.

Vuelve a marcar Aspas en Balaídos (ya hizo el doblete del último triunfo en casa contra el Mallorca), alimentando la esperanza de verlo de celeste al menos una temporada más en un momento de incertidumbre en que su retirada (que lamentablemente algún día llegará) parecía inquietantemente cercana. Una de las mejores noticias del partido.

Solvencia en bloque bajo

Preocupaba qué respuesta podía ofrecer el Celta a la baja de Marcos Alonso sumada a la de Starfelt, pero toda inquietud estaba felizmente injustificada. Con una defensa menor de 25 años y un tanto de circunstancias (Javi, Yoel y Álvaro Núñez como centrales y Rueda y Carreira en los carriles), firmó el equipo celeste un sólido ejercicio defensivo, sin conceder a un Elche que por momentos dominó la pelota, más que un par de ocasiones aisladas, casi siempre con Aleix Febas como catalizador.

Dos esforzados pivotes

A la seguridad defensiva mostrada por el Celta contribuyó de forma decisiva el sacrificado trabajo realizado en el medio del terreno por Ilaix Moriba y Fer López. Sin escatimar el menor esfuerzo, el guineano desplegó todo su potencial físico para robar alto presionando la salida del balón del Elche sin descuidar las ayudas defensivas. Fer no estuvo tan fino con la pelota como de costumbre, pero compensó su menor incidencia en el juego ofensivo con un sordo trabajo sin balón que resultó determinante para alejar al Elche del portal de Radu.

Juego directo y eficacia

A diferencia otras tardes, el Celta no se recreó con la pelota más que para reiniciar (a veces de forma desesperante) el juego desde atrás. El equipo de Giráldez, en cambio, sacó un gran provecho al juego directo para beneficiarse de los graves errores defensivos del Elche. Así llegó el primer gol, un regalo de Affengruber que Rueda, en plan avión, aprovechó para servir una asistencia en el segundo palo a Hugo Álvarez con Dituro vencido.

El segundo lo hizo, con un movimiento sublime para perfilarse y un impecable derechazo, Iago, después de una preciosa acción de Jutglà, que controló con el pecho ante su marcador un balón que Ilaix le envió desde cancha propia para servírselo sutilmente al moañés en la corona del área.

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Otro penalti innecesario

El partido estuvo a punto de complicársele al Celta con un innecesario penalti, el tercero consecutivo en tres jornadas, de Manu Fernández a André Silva, que el propio artillero portugués transformó. Un espejismo porque, sin dar tiempo a la reacción, Williot y Borja iglesias liquidaron al Elche con gol antológico: taconazo sublime del sueco en el área que el Panda recogió para quedarse mano a mano ante Dituro y cruzar hábilmente el balón lejos de su alcance.