El último punto de inflexión

El Celta busca con urgencia un punto de inflexión que quiebre la racha negativa de un mes de abril funesto y mejore sus expectativas de obtener un nuevo billete europeo en los cinco partidos que restan. Recibe conjunto celeste al Elche (Balaídos, 14.00 horas, Movistar LaLiga) en el primero de los tres choques que le quedan en el estadio vigués, donde se ha propuesto cambiar por completo la mala dinámica que le ha acompañado a lo largo de todo el curso.

El duelo frente a los de Eder Sarabia supone todo un desafío para el grupo de Claudio Giráldez, el peor equipo de la Liga como local, que necesita recuperar terreno en casa frente a un adversario en dinámica ascendente, que ya lo derrotó fácilmente en la primera vuelta y comparece en terreno celeste en su mejor momento de los últimos meses tras vencer de forma consecutiva al Valencia, el Atlético de Madrid y el Oviedo.

Trayectoria ascendente

La trayectoria ascendente de los franjiverdes, que comparecen en Vigo algo más desahogados pero aún involucrados en una cruenta batalla por eludir el descenso, contrasta con la línea descendente de los celestes, que han perdido tres de sus últimos cuatro compromisos ligueros, además de ser eliminados por el Friburgo en los cuartos de final de la Europa League.

La reciente mejoría, con buenas sensaciones pero sin réditos frente a rivales de tanto fuste como el Barcelona y o el Villarreal, marca el camino de la reacción celeste, que pasa por cambiar las tornas en Balaídos. «Tenemos que hacernos fuertes en casa», certifica Giráldez, que espera que la afición tire del equipo: «Necesitamos el apoyo de todo el mundo para poder conseguirlo». Pero si el Celta lleva más de dos meses sin ganar en Balaídos -su último triunfo, contra el Mallorca, data del pasado 22 de febrero–, el Elche es el segundo peor equipo de LaLiga a domicilio, donde apenas ha sumado 7 puntos, producto de cuatro empates y un único triunfo, la pasada jornada en el Carlos Tartiere.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Claudio Giráldez será el de recomponer su línea defensiva debido a las bajas de Carl Starfelt, con una hernia discal que la va a mantener alejado de los terrenos de juego por lo que resta de temporada, y de Marcos Alonso, por ciclo de tarjetas. A estas dos determinantes ausencias se suma la del uruguayo Matías Vecino, con una lesión muscular y la consabida (pero no menos importante) de Miguel Román.

Sin Starfelt y Alonso, sus dos principales baluartes defensivos, Giráldez va a necesitar de la mejor versión de la segunda unidad de centrales, así como de Álvaro Núñez, zaguero polivalente que apunta hoy al eje de la medular.

Opciones en defensa

Núñez podría ser la elección para cubrir la baja de Alonso, papel al que aspira también un Carlos Domínguez , pese a que el canterano apenas ha disputado 8 partidos este curso y fue titular por última vez a finales del pasado mes de marzo, en la debacle en Balaídos contra el Alavés. Yoel Lago, pese a los dos últimos penaltis cometidos, repetiría por tercera vez titular en el eje de la línea de centrales, mientras que Javi Rodríguez ocuparía, como viene siendo habitual, el perfil derecho. Carreira, Rueda, que podría volver, y Mingueza se juegan dos plazas en los carriles.

En el medio del terreno, la duda es si Giráldez recurrirá a Fer López como pareja de Ilaix Moriba o mantendrá a un especialista como Sotelo, como hace siete días en la Cerámica.

Por lo que respecta al frente ofensivo, se espera el retorno de Ferran Jutglà, probablemente arrimado a la derecha para situar a Borja Iglesias como referente en punta. Con Williot, que vuelve a la partida, todavía un tanto renqueante, Hugo Álvarez apunta a repetir en el flanco izquierdo.

El Elche, mientras, comparece con la idea de dar continuidad a su racha victoriosa y dar otra larga zancada hacia la permanencia. Eder Sarabia, técnico franjiverde, no va a poder contar con el atacante Adam Boayar, por problemas musculares y cuenta también con las bajas de Yago de Santiago, con molestias tras ser operado de una lesión de rodilla, y Germán Valero, sancionado por su expulsión en el Carlos Tartiere la pasada jornada.