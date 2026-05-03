Claudio Giráldez: «Se ha dicho que estábamos de vacaciones»

Claudio Giráldez valoró la victoria del Celta ante el Elche como una reacción de orgullo después de cinco derrotas consecutivas entre Liga y Liga Europa. El técnico celeste admitió que su equipo no estuvo brillante con balón, pero destacó el compromiso competitivo de sus jugadores para cortar la mala dinámica.

«De una dinámica así se sale desde el trabajo y el compromiso, no desde la brillantez», afirmó Giráldez tras el 3-1 en Balaídos. «El equipo ha tenido garra, rabia y orgullo porque se sentía herido», añadió el entrenador, que calificó el encuentro como «un punto de inflexión» para el futuro inmediato del Celta.

El porriñés reconoció que el equipo no estuvo «nada bien» con la pelota, aunque elogió el trabajo defensivo, especialmente en bloque bajo. «Hacía tiempo que no veía las sensaciones de hoy. Sin tener especialistas, hemos defendido muy bien y hemos tenido el acierto que marca la diferencia», explicó.

Giráldez también quiso responder a las críticas recibidas en las últimas semanas. «Se ha dicho que estábamos de vacaciones, que pasábamos de la Liga, que nos daba igual jugar Europa que no. Yo lo que veo es que los jugadores quieren jugar Europa, quieren vivir un año como este», defendió.

Iago Aspas

Uno de los nombres propios fue Iago Aspas, decisivo en su regreso a la titularidad. El técnico justificó sus suplencias recientes por la necesidad de dosificarlo. «Queremos que nos dé estos minutos cuando sale al terreno de juego. Hoy ha estado espectacular en el compromiso, en el trabajo y en el acierto de ese gol que se fabrica él», señaló. El técnico celeste justificó su suplencia en los últimos partidos por la «necesidad de cuidarlo».

Las mejores imágenes del partido Celta-Elche / Alba Villar

Sobre la gestión del capitán, Giráldez fue claro: «Todos queremos que la retirada de Aspas sea lo más tarde posible, pero en algún momento se va a terminar y tenemos que entenderlo».

El entrenador también lamentó el penalti cometido por el Celta. «No podemos seguir con esos penaltitos», dijo, antes de matizar una frase irónica: «Prefiero que mandemos a alguien por el aire y hagamos un penalti de verdad. Es una exageración, no quiero que nadie mande por el aire a nadie». Aun así, no discutió la decisión arbitral: «Hay contacto y no hay nada que decir, es penalti».