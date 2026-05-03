Tres chispazos bastan para reavivar el sueño europeo del Celta

No hace falta brillar para hacer luz y este Celta lo que necesitaba era encenderse. El cambio de abril a mayo ha dejado atrás un mes negro en el que el equipo estuvo irreconocible en cuanto a juego y resultados. Así, tras la leve mejoría en el Camp Nou y El Madrigal, estos últimos han terminado llegando este domingo ante el Elche en Balaídos. El conjunto vigués se impuso por un engañoso 2-1 que se sustentó en dos llegadas en la primera mitad. Dos chispazos, de Hugo Álvarez tras un error defensivo e Iago Aspas con un sensacional disparo desde fuera del área, consolidaron una ventaja que ni el tanto de André da Silva desde el penalti pudo desperdiciar, especialmente tras el gol de Borja Iglesias dos minutos después. El Celta de Vigo alcanza así los 47 puntos, a tres del Real Betis que ahora mismo jugaría la Champions League, y opta de nuevo a repetir en Europa League.

La jornada de este domingo apuntaba a una trampa para aficionados y jugadores. El conjunto ilicitano venía en un buen estado de forma, especialmente a domicilio, que contrastaba con el pésimo rendimiento como local de los celestes, el peor de toda la categoría hasta hoy. A ello se sumaba un horario que incentivaba a cualquier cosa menos a acudir al estadio, al coincidir con las comidas del Día de la Madre. El club decidió repartir «justificantes» para que éstas pudieran ausentarse de los compromisos familiares y Claudio Giráldez correspondió con una alineación inédita. Yoel Lago, Javi Rodríguez y Álvaro Núñez protagonizaban la defensa ante las bajas, mientras que Iago Aspas -que volvía a una titularidad por primera vez en dos meses- y Fer López coincidían por primera vez de inicio.

Las mejores imágenes del partido Celta-Elche / Alba Villar

La de este domingo fue la segunda ocasión en la que ambos han jugado como titulares, siendo el único precedente en otro triunfo en Balaídos (2-0) ante el Mallorca un lejano 6 de diciembre de 2024. Se confirma esa alocada teoría de que es más fácil jugar al fútbol cuando tienes a los mejores jugadores sobre el terreno. Por un lado un Aspas que siguió levantando los suspiros y aplausos de la grada como en el taconazo en el minuto 20 de partido. Por otro, un López que aunque sufrió cubriendo a Febas, se le vio más solvente en ese papel de mediocentro al que se ha desplazado por las sucesivas bajas en la sala de máquinas.

Vuelve la eficiencia en ataque

Comenzó dominando el equipo de Eder Sarabia con varias llegadas que aunque no supusieron gran peligro para Radu, sí que alertaban de quién llevaba el peso del partido. Pero bastó un error en el campo contrario al cuarto de hora para desestabilizar su plan. Un balón cabeceado por Jutglà se envenenó para David Affengruber, quien se confió en la cesión al excéltico Matías Dituro. En el área pequeña apareció Javi Rueda para asistir a Hugo Álvarez, quien confirmó su relevancia en esta segunda vuelta con su cuarto gol de la temporada. Quince minutos después el delantero catalán volvía a tener un papel clave al dejarle un balón a Iago Aspas, quien desde la frontal del área anotó un bellísimo tanto, el 171º en Primera. Esta cifra le convierte en el máximo goleador español en Liga desde su debut en agosto de 2012.

Antes del descanso habría tiempo para un buen cabezazo de Febas, que se marchó fuera por poco, y una amarilla para Rueda que le impedirá jugar el próximo sábado en el Metropolitano. Después del descanso Giráldez lo sustituyó por un Manu Fernández que fue protagonista en una de las pocas acciones de peligro. Un inocente pero claro pisotón a André da Silva provocó un penalti a diez minutos del final que reavivó los fantasma de Alavés y Oviedo en la grada. Aunque Radu acertó el lado del disparo, el conjunto ilicitano recortaba distancias.

La entrada de Borja Iglesias y Williot Swedberg fue determinante para que en la siguiente acción llegara el tercer tanto para la tranquilidad. Un pase filtrado en el área pequeña se convertía en el 13º gol del artillero santiagués y dejaba los tres puntos en casa por primera vez desde el mes de febrero. El Elche fue superior en prácticamente todas las métricas: posesión (66%), los pases (306 frente a 595) o los disparos a puerta (6 a 15). Sin embargo, las sensaciones no fueron tan buenas y el Celta hizo valer su efectividad.

En las gradas, 15.401 espectadores que desafiaron el infame horario elegido por La Liga. La peor entrada de la temporada (hasta ahora, los 18.400 ante Osasuna) no fue tan mala como se podía pronosticar, alcanzando el 67,5% de ocupación del coliseo celeste. Bajo un sol de justicia y sin poder comer más que un bocadillo, todos ellos volvieron a entonar el «Fillos dunha paixón» con los jugadores tras el pitido final. El sueño de volver a Europa se reaviva.