Aspas: "Necesitábamos esta victoria"

El jugador Iago Aspas, autor del segundo gol de los tres que el Celta le hizo al Elche, no escondió la importancia del triunfo para seguir en la carrera por un billete para Europa alegando que el el club "necesitábamos esta victoria".

En su opinión este triunfo viene "después de los últimos malos resultados" ya que en los últimos dos partidos, frente a Villarreal y Barcelona, "habíamos tenido buenas sensaciones, pero las sensaciones no se traducen en puntos".

Por eso consideró que "era necesario volver a ganar delante de nuestra gente", según el capitán del club celeste.

Aspas no encuentra explicación a los números del Celta en Balaídos, ya que hasta este partido era el peor local de la categoría con solo 17 puntos en 16 encuentros.

"El año pasado la tortilla estaba dada la vuelta porque conseguimos más del 70 % de los puntos en nuestra casa, pero este año nos está costando más", dijo, y además "por delante tenemos dos partidos para darle la vuelta a esa situación y mejorar nuestros números en Balaídos", afirmó.

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El capitán del Celta espera cerrar la temporada con la "guinda" del billete para Europa con la ambición de "quedar lo más arriba posible y volver a jugar Europa, sea la Conference, la Liga Europa o la guinda de la Champions".