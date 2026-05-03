La afición del Celta muestra su apoyo a los trabajadores del metal de Vigo

La vieja curva de Marcador ya no es una curva, pero mantiene su esencia. La afición del Celta de Vigo volvió a reivindicar este domingo su fuerte carácter obrero, exhibiendo una pancarta en alusión a uno de los conflictos laborales abiertos en la ciudad actualmente. Con el lema «Avante metal» un sector de la grada de Animación mostró su apoyo a los más de 30.000 trabajadores de este sector llamados a la huelga durante los días 7, 13 y 14 de mayo. El motivo principal es «el inmovilismo de las patronales» en la negociación del nuevo convenio de Pontevedra

No es la primera ni la última vez que esta bancada muestra su compromiso político y social. Integrada por las peñas históricas del club como Centolos, Comando Celta o Carcamáns, así como colectivos más recientes como Siareiros Celta Vigo o Tropas de Breogán, ha servido como altavoz de varias causas que han marcado la agenda desde su inauguración hace ahora tres años. El genocidio cometido en Palestina, la DANA de Valencia, el machismo o la homofobia han protagonizado otras acciones reivindicativas similares.

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Así, apenas 48 horas después del Día del Trabajador, uno de los mayores escaparates públicos de la ciudad ha mandado su mensaje de ánimo en la negociación del convenio colectivo. Una de las cuestiones más peliagudas está en la incorporación de incluir al grupo 4 como oficiales de primera. El preacuerdo puesto sobre la mesa fija una subida salarial del 14,5% en cuatro años, un 5% en el caso de este 2026. Una cifra, según Asime, Atra e Instalectra, «que garantizaba el poder adquisitivo» de las plantillas. «Esta falta de resolución retrasa la necesaria estabilización del sector —añaden—, factor que consideramos crítico para mantener la competitividad de nuestra industria en el mercado actual».

Este lunes, 13ª reunión

El sector encara este lunes una reunión decisiva a las 16.00 en el Hotel Coia. Será, salvo sorpresa, la última antes de la primera de las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos presentes (CCOO, UGT y CIG) en la mesa negociadora. Según destacaron desde Comisiones Obreras en un audio remitido a los medios, el sindicato espera «el detonante necesario» por parte de los empresarios para que sus delegados den el visto bueno a un preacuerdo. «Entendemos que los puntos que nos separan no tienen un impacto económico en el sector, pero sí dan cobertura en cuestiones de seguridad y salud en un sector con condiciones laborales muy duras», aseguraron, urgiendo en la misma línea «volver a dar un atractivo» a la industria «para paliar la falta de mano de obra de profesionales».

Los sindicatos del metal de la provincia de Pontevedra consensuaron el pasado jueves finalmente tres jornadas de huelga (7, 13 y 14 de mayo) tras la ruptura de las negociaciones con la patronal, después de que su decimosegunda reunión terminase peor de lo que empezó, con la decisión de la patronal de retirar su última oferta mejorada y volver a planteamientos anteriores.

La parte empresarial trasladó, en un comunicado, que «a pesar de los intentos realizados» no había sido posible llegar a un preacuerdo, y defendió que su objetivo en esta reunión era «eliminar la incertidumbre y blindar la viabilidad» de esta industria. «Resulta incomprensible que la parte sindical haya rechazado la firma de un preacuerdo que contemplaba una subida salarial del 14,5% para los próximos cuatro años (5% para el 2026), una cifra que garantizaba el poder adquisitivo de los trabajadores», indicó la patronal.