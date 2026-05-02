Claudio Giráldez: «Hay que cambiar la dinámica, ser optimistas y pelear Europa con todas nuestras fuerzas»

Claudio Giráldez ha expresado su confianza en el partido contra el Elche que el Celta disputará mañana en Balaídos marque el punto de inflexión de la reacción de su equipo, que va a «pelear con todas sus fuerzas» por conseguir un billete europeo por temporada consecutiva. «Tenemos que cambiar la dinámica de resultados y ser optimistas. Tenemos cinco partidos por delante, tres de ellos en nuestra casa, con la esperanza de poder jugar otro año más Europa. Vamos a pelearlo con todas nuestras fuerzas», ha declarado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque contra los de Eder Sarabia.

El entrenador del Celta no ha descartado y le motiva disputar la Conference League, cuya clasificación, firmaría de antemano: «Para mí sería increíble volver a jugar otro año en Europa y si hubiese otra categoría por debajo de la Conference también la firmaría. Sería volver a tener tres competiciones y medirnos a los equipos más potentes de Europa. Conseguirlo por segunda vez en una generación en la historia del club después de haber jugado los cuartos de final de Europa League lo firmaría hace muchos meses, seguramente en agosto».

Giráldez ha valorado que el conjunto celeste llegue a los últimos cinco partidos de competición con los deberes hechos en una temporada en la que el listón de la permanencia seguramente se va a elevar por encima de los 40 puntos. «Nos da una tranquilidad que a muchos les gustaría tener ahora mismo. Tenemos que darle valor porque hay equipos muy potentes, muy históricos, como el Sevilla, Valencia, incluso Athletic, que todavía no tienen ese baremo de puntos conseguidos» ha relatado el técnico, sin eludir la autocrítica: «Darle valor a esto no significa que no seamos ambiciosos. Sabemos que estamos en un momento malo de resultados, que hemos cometido errores que no podemos cometer».

Pese a los malos números que el Celta presenta como local, el preparador porriñés ve en Balaídos la llave de una próxima clasificación europea y ha pedido «hacernos fuertes» en casa, empezando por el duelo contra los franjiverdes. «Necesitamos el apoyo del todo el mundo», ha reclamado el louriñés, que ha agregado: «Me motiva jugar en casa, cambiar esos números y tener la posibilidad de dirigir a mi equipo en Balaídos. Tenemos que hacernos fuertes estos tres partidos en casa y competir los dos de fuera como lo hemos hecho. Si nuestros números fueran los mismos pero al revés, habría un optimismo mayor. La realidad es que mucha gente ha ido a Balaídos y no nos ha visto ganar, pero también se sienten orgullosos del equipo».

El entrenador del Celta ha recordado que el Elche fue muy superior en el duelo disputado en la primera vuelta en el Martínez Valero y ha pedido una «buena versión» de su equipo para alzarse con los 3 puntos en juego. «Nos va a exigir mucho. Es un equipo muy táctico, que ya nos pasó por encima en la primera vuelta y llega en un momento de confianza, pero tenemos que estar a nuestro nivel frente a un rival con recursos y variabilidad de sistemas y, como nosotros, valiente en su forma de jugar. Ojalá se vea un partido bonito y lo ganemos nosotros». Y la intensidad con que sus futbolistas se emplearon en el entrenamiento celebrado ayer en Afouteza le hace concebir fundadas esperanzas: «He visto probablemente hoy uno de los mejores entrenamientos de la temporada en cuanto al entendimiento, energía, felicidad y por ahí tiene que ir nuestro equipo. Ojalá mañana podamos darle esa misma imagen a nuestros aficionados».

Las bajas de Starfelt y Marcos Alonso obligan al entrenador celeste a recomponer su defensa con futbolistas poco utilizados este curso, para los que ha pedido un voto de confianza: «Por desgracia, en los últimos partidos hemos tenido bajas en esas posiciones que seguramente son las que menos hemos rotado. Son puestos sensibles, donde son importantes la continuidad y la experiencia y cada error se paga. Nos hemos malacostumbrado a que jugadores que entran de manera esporádica diesen rendimientos muy altos. Tenemos que tener confianza en los defensas que tenemos, porque han hecho partidos muy buenos».

Sobre la continuidad de Iago Aspas

Claudio Giráldez ha aprovechado, por otra parte, su comparecencia para matizar sus palabras de la pasada semana sobre Iago Aspas, por cuya renovación él sigue apostando. «No es fácil mi situación porque tengo que decir la verdad o pretendo decir la verdad siempre. Eso no significa que Iago no vaya a estar para jugar 90 minutos, solo que en el partido anterior, tal y como llegaba, dije que no lo veía para 90 minutos, igual que ahora no veo a Williot o a Mihailo», ha explicado el técnico.

«Tratamos de cuidarle para que no se lesione y pueda estar el mayor número de minutos al nivel de los dos últimos partidos dos partidos, para que pueda estar el año que viene y se sienta competitivo, que es lo que a él le gusta cuando está en el terreno de juego» ha precisado el preparador céltico, que destacado la gran importancia que el moañés sigue teniendo para el Celta: «No trataba de ser alarmista ni catastrófico, sino todo lo contrario. Quiero que Iago esté el mayor tiempo posible aquí porque es fundamental para nosotros, él lo sabe, lo traslada. Lo he dicho por activa y por pasiva. Es el jugador que más he disfrutado viendo jugar como espectador y lo disfruto cada día. Lo veo con una ilusión tremenda, pero hay una parte física que tenemos que cuidar».