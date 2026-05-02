«Sueño con debutar en Europa; hay que repetir experiencia»

Álvaro Núñez (Bilbao, 2000), el último de los fichajes invernales del Celta, llega en plenitud de forma a la recta final de Liga. Superada la lesión de pubis que retrasó su debut y tras vivir un proceso de adaptación «algo más lento de lo habitual», el versátil defensa vizcaíno afronta los cinco partidos finales en el «mejor momento» desde su llegada al club, «con mucha ilusión y ganas» y un solo objetivo en mente: repetir este curso clasificación europea para cumplir el próximo el sueño de debutar en competición continental.

La mala dinámica del Celta en el mes de abril no impide a Núñez ver «el vaso medio lleno», convencido de que bastará con volver a ganar un partido, el que se juega mañana en Balaídos ante el Elche, su exequipo, para salir del bache y enfilar de nuevo el camino europeo.

-Se cumplen tres meses de su fichaje por el Celta. ¿Qué balance hace de este tiempo, teniendo en cuenta que llegó con una lesión de pubis a un equipo nuevo con una idea de juego diferente a la que tenía en el Elche?

-Pues he vivido un proceso un poco atípico en un fichaje. Vine con esa lesión que arrastré por algún tiempo, alrededor de un mes desde que llegué, y a la vuelta todavía seguían esas molestias que han hecho que mi proceso de adaptación haya sido algo lento. Pero ahora me estoy entrando bastante bien, cómodo y muy contento con todo el proceso que he llevado y la situación en que estoy ahora.

-¿Qué ha sido lo más complicado de este proceso de adaptación, superar esa lesión, cambiar sobre la marcha de equipo o adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas?

-Al final se te junta un poco todo, ese proceso lesivo con cambiar las cosas que venías haciendo en un club con lo que te pide otro. Tienes esas ganas de todo futbolista que quiere aportar, de querer sumar desde ya, pero también tienes que entender que hay que respetar los tiempos porque no vas a la misma velocidad que el grupo y necesitas un poco más de tiempo.

- ¿Está contento con lo que ha jugado hasta el momento?

-Al final todo jugador es egoísta y pensamos en que queremos participar desde ya. Nos cuesta un poco entender el proceso, cómo está ese sitio y superar la lesión que tienes. Yo estoy muy contento por el proceso que llevo. Desde hace semanas me siento bastante bien, entrenándome al cien por cien y muy contento por el proceso que he pasado.

-¿Podemos concluir entonces que se encuentra en el mejor momento desde su llegada al Celta ahora que el equipo se va a jugar una nueva clasificación europea en los últimos cinco partidos?

-Me habría gustado encontrarme así antes, pero sí, me encuentro bastante bien, como he dicho antes, y llego a este punto final de LaLiga con muy buenas sensaciones.

- ¿Ha cambiado mucho su dinámica de trabajo? Imagino que trabajar con Eder Sarabia y con Claudio será diferente, tanto a lo que se refiere al librillo del entrenador como a lo que le piden a un defensa como usted, que puede desempeñarse en varias posiciones.

-Está claro que esa polivalencia que tengo tiene matices, un entrenador tiene sus cosas y en cada posición te pide desempeñarlas de equis manera, luego cambias de equipo y, aunque se parecen los estilos de juego y eso me lo ha hecho fácil, cada entrenador tiene su estilo y hay que soltar las cosas que traes del otro sitio y adquirir las nuevas.

- ¿Y qué es lo que le pide Claudio? ¿Se enfoca en una posición concreta o lo pide cosas diferentes en función del partido o el rival?

- Justo por el perfil de jugador que soy, por esa polivalencia que tengo, me pide unas cosas u otras en función de la posición que vaya a desempeñar cada semana. Lo que sí tiene claro él [Claudio], es lo que quiere que haga cada jugador en cada posición y te lo deja claro durante la semana.

-¿Y no le genera tanto cambio un poco de esquizofrenia tanto cambio de registro, jugar un día como central derecho y al siguiente como carrilero izquierdo?

-Bueno, antes sí que me lo tomaba un poco así. Yo pensaba que era un lateral-carrilero, de esos de subir y bajar, pero a raíz de irme al Elche y encontrar esa polivalencia que ni yo mismo sabía que tenía, lo tengo bastante normalizado e intento interiorizar rápido eso de jugar un día aquí y otro allí. Y nada, contento en enfocarme en lo que me pide el míster en cada posición e intentando sumar para ayudar al grupo.

-Le toca enfrentarse al Elche, su exequipo, justamente en un momento en el que faltan jugadores importantes en el centro de la defensa . ¿Le ha comunicado Claudio si esta semana va a jugar de central?

-La verdad es que no tengo ni idea. Al final, en este proceso que estoy viviendo, lo que depende de mí y en lo que me enfoco es en trabajar cien por cien para intentar plasmar esas buenas sensaciones día a día, que es lo que me costaba antes. Y nada, con muchas ganas. Sí que es verdad que para mí es un partido especial, en el que me voy a reencontrar con muchas personas a las que tengo mucho cariño, pero lo principal es sacar los tres puntos y que el Celta se mantenga en la lucha por Europa, que es lo que todos deseamos.

-El Celta llega a estos últimos cinco partidos en el peor momento del curso. ¿Ha pasado factura la resaca de la eliminación europea?

-Pues depende de cómo se quiera ver el vaso. Es verdad que ahora venimos de una racha un poco mala, pero a principio de temporada le dices a cualquier celtista que va a llegar a cuartos de final en la Europa League y, a falta de cinco finales, estar séptimo en la pelea por Europa, yo creo que el cien por cien de las personas lo firman. Sabemos que tenemos cambiar ese chip, recuperar sensaciones y volver a la línea que teníamos durante la temporada, pero no podemos ser pesimistas y pensar que todo está perdido.

-Es cierto que el rendimiento del equipo ha superado todas las expectativas, pero eso no oculta que el Celta está recibiendo últimamente muchos goles y le está costando demasiado materializar las ocasiones que genera. ¿Qué hay que cambiar en este decisivo final de liga?

-Yo creo que lo principal es limpiar la cabeza de estas últimas malas sensaciones y pensar en que nos queda una liga de cinco finales y que todo pasa por el próximo partido. Una buena imagen y un buen resultado el próximo partido lo cambia todo para afrontar los cuatro siguientes.

-Es decir que, con ganar al Elche, ya todo se vería de otro modo.

-Sí. Es verdad que venimos de dos partidos bastante buenos antes dos grandes rivales, pero lo que te da de comer son los puntos y yo creo que si convertimos estas buenas sensaciones en una victoria, todo se va a ver de otro modo.

-Usted es el jugador de la plantilla que mejor conoce al Elche. ¿Cómo ve a su ex equipo? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?

-Bueno, no quiero entrar mucho en detalles, no vaya a ser que lo vean por ahí y piensen que estoy dando pistas o algo. El proceso que están viviendo creo que es algo normal en un equipo que acaba de ascender a Primera División. Con la personalidad con la que juegan siempre es normal que pasen por rachas, pero han recuperado la buena línea que tenían en la primera vuelta y están cerca de conseguir el objetivo, lo que les hace más peligrosos.

-¿Prefiere que venga así, un poco más desahogado, a que tuviese que jugarse la vida en Balaídos?

-Eso nunca sabes, cada partido es un mundo. Sí que es verdad que esa confianza que habían perdido o que ahora nos pueda faltar a nosotros por los resultados ellos la han recuperado. Creo que llevan cuatro victorias en los últimos cinco partidos y esa confianza les hace, en mi opinión, más peligrosos.

-Tres de los últimos cinco partidos se van a disputar en Balaídos, donde paradójicamente el Celta no está consiguiendo esta temporada buenos resultados. De hecho, es el peor equipo de LaLiga como local. ¿Le sorprende este dato? ¿Qué hay que cambiar en este final de Liga?

-Es un dato que he visto por ahí y la verdad es que me sorprende mucho, sobre todo por el ambiente que hay en el campo. Soy nuevo y estoy viviendo el proceso, pero es una pasada el campo, es una pasada la afición y no sé a qué se puede achacar eso, pero hay que darle una vuelta. Todo lo difícil que hacemos y los buenos números que hacemos fuera de casa nos está penalizando en Balaídos, que es donde tenemos que hacernos fuertes, en nuestro estadio, con nuestra gente, si queremos pelear por nuestros objetivos. En estos tres partidos que quedan tenemos la oportunidad de demostrar que este bache en casa se ha terminado.

Nuñez, durante la entrevista de ayer. / Alba Villar

-¿Tiene la sensación de que han dilapidado como locales buena parte de ese buen trabajo que han hecho como visitantes?

-Si nos vamos a partidos puntuales, tal vez sí, pero vuelvo a lo te dije antes de cómo queremos ver el vaso. Esta temporada se ha dado que en casa estamos mal, pero es que los números de fuera son sobresalientes y todo se acaba compensando. Pero está claro que no estamos contentos y nos exigimos dar un golpe para cambiar la dinámica en casa.

-Con Europa en juego, ¿qué espera aportar Álvaro Núñez al Celta en este tramo final de la temporada?

-El objetivo con el que todo el mundo soñamos es con Europa. Yo tengo esa polivalencia y lo único que trato es demostrar al míster que estoy aquí en cada entrenamiento y en cada oportunidad. Estoy listo para cuando me necesite y lo considere oportuno.

-Y dentro de esta polivalencia, imagino que tiene usted predilecciones. ¿Hay una posición en la que se sienta especialmente cómodo o la cosa va por momentos?

-Si me preguntas cuál es mi posición ideal, te diría que es en la que llevo jugando toda la vida: de carrilero o lateral muy largo, de subir, bajar, pisar el área y poner centros.

-¿En la derecha, en la izquierda o le es indiferente?

-Eso me da igual. Por perfil natural, he jugado más en la derecha, pero no tengo problema en hacerlo por la izquierda. Son cosas que, por polivalencia, en cuanto juegas dos partidos en una posición lo vas cogiendo.

-Tras sumar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, ¿cómo ve al grupo para afrontar esta recta final del campeonato?

-Yo al equipo lo veo anímicamente bien. Creo que tenemos un grupo muy bueno y por eso estoy tranquilo. El equipo se va a dejar todo en este tramo final. Independientemente de cuál sea el resultado final, que depende de muchas cosas, nos tenemos que exigir el máximo, cuando se acabe el partido que nadie pueda reprocharnos no haberlo dado todo. Con esa idea vamos hasta que el árbitro pite el final en la última jornada.

-¿Qué mensaje le trasladaría a la afición pensando para estos últimos tres partidos que el Celta va a jugar en Balaídos?

-Más que para estos tres partidos, sobre todo para este siguiente del domingo contra el Elche. Les diría que los necesitamos, que vamos con mucha ilusión para cambiar esta mala dinámica en la que estamos y son muy importantes para darnos ese plus que nos ayude a conseguir la victoria que cambie la perspectiva en este final de Liga.

-¿Habría preferido rivales menos exigidos para este final de campeonato?

-Al final nunca se sabe. Las jornadas finales siempre son difíciles para todos, el que está abajo se juega la vida, el de arriba Europa o LaLiga y el de media tabla, que a lo mejor ya no se juega nada, si vas con un punto de relajación, y te da un susto. Por eso lo mejor es enfocarse en el siguiente partido, en este caso el Elche, e ir con todo.

-Ha firmado un contrato largo con el Celta imagino que con la expectativa de ser un jugador importante en este club. ¿Considera estos primeros seis meses como un periodo de transición para una etapa más larga?

-Sí, al final el club depositó en mí una confianza con ese contrato de larga duración y yo voy a tratar de demostrarlo en el campo. He pasado por un proceso de adaptación atípico al venir a un equipo en el que todos iban como aviones arrastrando esa dolencia. Per mi motivación sigue intacta y estoy con muchas ganas de afrontar estos últimos cinco partidos. Tengo la máxima ilusión y todas las ganas de ayudar a que repitamos competición europea esta temporada.

-Llegó a tiempo para jugar algún partido, pero no se dieron las circunstancias. ¿No se la ha quedado la espina clavada de no haber podido debutar en Europa?

-Es verdad que me hubiese gustado debutar en Europa, cumplir ese sueño, pero también me llevo esas experiencias, esas vivencias que yo hasta ahora no había tenido de ir por Europa defendiendo al Celta, ver la ilusión de la gente, ver al equipo que compite de tú a tú con los equipos más potentes de Europa. Son experiencias que me llevo para mí, con el deseo de cumplir el objetivo y cumplir el próximo año el sueño de jugar en Europa

-Pues está en sus manos, bueno en las del equipo.

-Bueno, yo trato de aportar lo que está en mi mano para conseguir el objetivo.

-¿Qué tal se ha adaptado a la vida en la ciudad?

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-Cuando vine pillé una semana o dos muy malas, pero desde entonces el tiempo está siendo espectacular. Estoy muy contento de conocer Vigo, que no lo conocía, y Galicia, que estoy conociendo bastantes sitios, y me parece muy bonito. Soy un tipo muy tranquilo, con poco vivo bien.