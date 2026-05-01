Carl Starfelt ya sabe a qué atenerse. Han hecho falta una resonancia magnética y la consulta con un especialista de espalda en Madrid para decidir el tratamiento que va a seguir el defensa celeste de la hernia de disco que sufrió durante su participación con la selección sueca en el último parón de selecciones.

Aunque inicialmente se la diagnosticó de una lumbalgia, la resonancia practicada a Starfelt ha detectado que el internacional sueco sufre «una hernia discal L-5 S-1». Según explica el club, el zaguero ha sido sometido a un tratamiento conservador que ha incluido medicación, fisioterapia, técnicas de distracción vertebral y varias infiltraciones epidurales, siendo la más reciente aplicada esta misma semana.

Los servicios médicos del club explican que, aunque la evolución ha sido favorable y ha experimentado una mejoría notable, Starfelt continúa con limitaciones para la actividad en el campo. Por ello, el Celta solicitó la valoración externa del neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en cirugía de columna en Madrid.

Tras consultar a este especialista, se está a la espera del resultado la última infiltración epidural mientras se mantienen las medidas del tratamiento conservador. En un plazo de dos a tres semanas se volverá a evaluar la situación y, en función de la evolución de la lesión, «se considerará la posible indicación de un tratamiento quirúrgico».

Lo único que puede afirmarse con certeza es que la actual temporada con el Celta ya es historia para Starfelt. En el mejor de los escenarios, si el tratamiento conservador funciona, el zaguero tendría la posibilidad de disputar con Suecia el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, dentro de un par de meses. A esta esperanza se aferra el jugador, que fue clave en la clasificación de Suecia, con dos buenas actuaciones en la Repesca ante Ucrania y Polonia.

Williot recibe el alta

La buena noticia de la enfermería, aunque esperada, la proporcionó Williot Swedberg, que ha superado su lesión de gemelos y estará a disposición de Claudio Giráldez para el importante partido de mañana contra el Elche. El sueco, que la víspera se incorporó al trabajo con el grupo, cuenta desde ayer con el alta médica y podrá ser de la partida después de perderse la visita a La Cerámica.

Para el duelo contra los franjiverdes, Giráldez cuenta además con las bajas del lesionado Matías Vecino y de Marcos Alonso, por sanción.