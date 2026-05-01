PSG, Atlético, Braga y Rayo le echan un cable al Celta en la pelea por Europa: las cuentas por la quinta plaza de Champions

Las competiciones europeas están que arden. El nuevo formato de la UEFA en el que se adjudican plazas extra para la Champions League a través de un coeficiente por el rendimiento en la temporada actual ha disparado el interés por las eliminatorias en varios países, uno de ellos España. En las semifinales de esta semana no sólo estaba en juego el pase a la final de Copa de Europa y Conference para Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, sino también un billete adicional para La Liga en la próxima temporada del que se podría beneficiar el Celta de Vigo.

Pese a la mala racha del nefasto mes de abril y el traspiés que supuso el título de Copa del Rey para la Real Sociedad, las cuentas siguen haciendo viable y plausible el hecho de repetir, por primera vez en más de dos décadas, clasificación europea. Los resultados de los últimos tres días han hecho que España aumente al medio punto (21,781 y 21,214) su ventaja sobre Alemania, principal rival en esta carrera. El primer puesto lleva adjudicado a Inglaterra desde hace semanas (21.125) dada su supremacía.

A falta de seis partidos de semifinales la semana que viene -cuatro de ellos afectan a esta conjetura- y las tres finales, las cuentas son complicadas pero claras. Hay un total de 2.160 escenarios posibles entre los resultados del partido (victoria, empate y derrota), el bonus por pasar de ronda o el hecho de proclamarse campeón. Todo un problema de matemáticas en el que la probabilidad sonríe al Celta y resto de equipos españoles: en el 84,7% (1.829) de los mismos es La Liga la que se lleva el quinto billete.

El factor más importante es la Champions League al ser la que más puntos aporta y tener más actores en liza. Si el PSG de Luis Enrique elimina al Bayern y se proclama campeón cumpliendo su condición de favorito, en un 96% de los casos la plaza será hispana. El exentrenador celeste puede echar un cable así pese a la decepción que supuso el Villarreal en la fase de grupos (penúltimo con un solo empate) o la caída en desgracia del Real Madrid en la vuelta en Múnich.

Otro de los favoritos, el verdugo del conjunto vigués, también puede decantar la balanza. En caso de que el Friburgo remonte ante el SC Braga y se proclame campeón de la Europa League, las opciones alemanas serían del 28% aproximadamente. Y si el Rayo Vallecano cae eliminado ante el Estrasburgo darían un salto crucial hasta el 48%. Todo ello sin tener en cuenta lo que pueda hacer el Atlético de Simeone ante el Arsenal. La victoria de los colchoneros dejaría casi resuelto este enfrentamiento, pero no seguiría dependiendo de estos resultados.

Coeficientes actuales UEFA para el billete a Champions / UEFA

Sería la segunda ocasión consecutiva que España logra enviar cinco equipos vía Liga a la máxima competición continental. Con la clasificación actual sería el Real Betis (50 puntos) el que lograría ese pase, mientras que Getafe (44 puntos) acompañaría a la Real Sociedad (43) en Europa League. El Celta, clasificado entre ambos con 44 puntos, debutaría en Conference League.

Calendario del Celta

Pero todas estas cábalas no funcionan si el Celta no cumple con su parte del acuerdo. El conjunto de Claudio Giráldez mostró síntomas de mejoría ante FC Barcelona y Villarreal cayendo por la mínima (1-0 y 2-1), por lo que confia en remarcar el cambio de tendencia en los cinco encuentros que le quedan.

El primero de ellos será este domingo en Balaídos (14.00 horas) frente a un Elche en buena forma que ha logrado dejar los puestos de descenso a 4 puntos de distancia. Será el primero de los tres equipos inmersos en la lucha por la permanencia que pasarán por Balaídos. El siguiente será el Levante (martes 12 de mayo a las 19 horas) y el último, un Sevilla en crisis que podría jugarse la vida en la última jornada prevista para el domingo 24 de mayo. En cuanto a los desplazamientos, una visita al Metropolitano ante un Atlético de Madrid de resaca por las semifinales (sábado 9 a las 18.30 horas) y a San Mamés contra un Athletic Club (domingo 17) que parece desahuciado de regresar a competición europea.