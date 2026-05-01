El Celta Fortuna quiere cerrar la segunda plaza

El Celta Fortuna regresa esta tarde a Barreiro, campo con el que tiene una relación de amor-odio, para asestar el golpe definitivo a la segunda plaza que podría quedar sellada este mismo fin de semana en caso de victoria de los vigueses y el tropiezo de sus inmediatos perseguidores.

El conjunto de Fredi Alvarez recibe en el campo de Lavadores al filial del Osasuna, conjunto que atraviesa una situación diametralmente opuesta a la de los célticos. Los navarros marchan en la penúltima plaza y con solo cuatro jornadas por delante necesitan la victoria para pelear por una permanencia que en estos momentos tienen a cinco puntos. La derrota en Vigo sería un golpe casi mortal para ellos porque ya solo les quedarían nueve puntos por disputar.

El Celta Fortuna, mientras tanto, quiere certificar esa segunda plaza (les daría la ventaja de jugar en casa los partidos de vuelta en las dos hipotéticas eliminatorias por el ascenso a Segunda División A) para disfrutar de tranquilidad en las tres semanas que quedarían por delante. La ventaja sobre sus persegudidores inmediatos se ha reducido un tanto no porque los vigueses hayan aflojado (un empate y dos victorias en sus últimos tres partidos) sino porque el Zamora ha pegado un buen arreón en los dos últimos meses y eso les ha permitido situarse a solo seis puntos del Celta Fortuna. Un colchón amplio aún que en el vestuario vigués pretenden mantener como mínimo ganando al Osasuna Promesas sin dejar de ver por el rabillo del ojo al Zamora que recibe en su campo la incómoda visita de la Ponferradina, equipo que en estos momentos ocupa una de las plazas que da derecho a disputar el play-off.

Como suele suceder, ver al Celta Fortuna en Barreiro es en ocasiones una pequeña incógnita porque al equipo le cuesta soltarse en espacios tan reducidos y sobre todo frente a equipos de colmillo retorcido. No es el caso del filial pamplonica, pero no es la primera vez que de forma inesperada el Fortuna se enreda en la estrechez de Barreiro. Pero el equipo llega bien. Las victorias ante el Arenas y el Cacereño y el empate en Pasarón frente al Pontevedra devolvieron la imagen de un equipo sobrado de confianza en sus posibilidades y que mantiene el gusto por el juego.

Fiel a la costumbre reciente, Fredi se ha guardado la lista de convocados. Podría ser que alguno de sus futbolistas como Antañón pudiese quedarse fuera por una hipotética convocatoria con el primer equipo el domingo. También hay que esperar a la posibilidad de que Joel López, que ya está entrenando con el grupo, pudiese regresar a la lista de convocados después de superar una nueva lesión en una temporada que está siendo tortuosa para él por la falta de continuidad debido a la sucesión de problemas físicos. Seyni Mbaye y Nunes también son baja aunque sus lesiones no les conceden posibilidades de cara al partido de esta tarde ante el cuadro navarro. Como es habitual el entrenador moañés seguramente incluirá en la lista a alguno de los juveniles que ya han estado en diferentes convocatorias esta temporada. n

CAMPO: Barreiro.

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HORA: 16:15 (HOY).