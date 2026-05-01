El Celta Fortuna se estrella contra el palo

0 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Anxo, Pablo Meixús, Ribes (Jan Oliveras, min.68), Gavián (Milla, min.84), Hugo Burcio, Capde (Kibet, min.68), Ángel Arcos (De la Iglesia, min.84), Hugo González, Bernard Somuah (Álvaro Marín, min.60) y Óscar Marcos. 1 OSASUNA B: Rafa Fernández, Rufo, Jiménez, Espejo (Lumbreras, min.77), Santos, Chasco, Manu Rico (Bruno, min.77), Mauro, Arrasate (Ander Toldi, min.6), Dani González (Asier Bonel, min.59) y Roberto Arroyo (Pedroarena, min.77). GOL: 0-1, min.81: Pedroarena. ÁRBITRO: Alexandre Alemán Pérez (Comité canario). Amonestó por los locales a Ángel Arcos y por los visitantes a Diego Espejo, Chasco y Mauro.

El Celta Fortuna no pudo certificar matemáticamente algo que parece tener en el bolsillo desde hace ya bastante tiempo como es la clasificación para el play off de ascenso en un encuentro en el que los vigueses hicieron méritos más que suficientes para haber logrado al menos un tanto, estrellando incluso cuatro balones en los palos de la portería rival. Pero un golazo de Pedroarena a diez minutos del final dio la victoria al Osasuna B y le permite sumar tres importantes puntos en su lucha por mantener la categoría.

El filial tuvo ocasiones suficientes en el primer tiempo para haber encarrilado el partido pero los pupilos de Fredi Álvarez no acertaron en la definición y se llevaron, además, un buen puñado de sustos ante un conjunto navarro que atacaba poco pero llegaba con mucho peligro a la portería defendida por Coke Carrillo.

El partido empezó con mucho ritmo y con el esperable dominio de los vigueses. De hecho, después de una larga posesión en esos primeros minutos, Hugo Burcio encontró el espacio para colocar un medido pase interior y dejar a Capde mano a mano ante Rafa Fernández, que reaccionó muy bien para despejar a córner el disparo del mediocentro.

Más tarde fue Hugo González el que lo intentó con otro lanzamiento que se marchó fuera por poco instantes antes de que Osasuna Promesas se acercase por primera vez a la meta defendida por Coke Carrillo.

Y lo hizo con contundencia. Porque Ander Yoldi, que acababa de sustituir al lesionado Arrasate, puso un medido centro con el exterior desde banda izquierda que Arroyo empujó en el segundo palo al fondo de la portería viguesa. Pero, tras unos instantes de duda, el asistente levantó la bandera y el árbitro anuló el tanto. Una decisión que mantuvo tras pasar por la pertinente vídeo revisión y comprobar que Dani González estaba en posición incorrecta en el momento del centro, con clara influencia en la jugada.

El susto no pasó factura al Celta Fortuna, que reaccionaba al cuarto de hora con el primero de sus disparos a los palos. Esta vez fue un lanzamiento raso desde la frontal de Hugo González con su pierna izquierda. Los navarros volvían a avisar a la media hora, en una falta lateral que remató Santos en el segundo palo a las manos de Coke.

Esta vez la respuesta local fue inmediata porque en la siguiente acción Capde encontró el espacio para dejar a Somuah solo ante Rafa Fernández, quien acertó a sacar una gran mano abajo y tocar lo justo el lanzamiento del céltico para desviarlo al palo. El propio Somuah tuvo otra gran oportunidad aún antes del descanso en un medido servicio desde banda derecha de Hugo González que remató fuera por poco. Sin embargo, Osasuna B pudo marcharse al descanso por delante en el marcador y sólo una salvadora intervención de Carrillo a un remate a bocajarro de Arroyo lo impidió.

La segunda parte mantuvo una dinámica semejante. El filial llevaba la iniciativa y creaba ocasiones que no lograba concretar mientras que los navarros llevaban mucho peligro en sus acercamientos al área local.

El primer aviso lo dio de nuevo Hugo González con un disparo desde la frontal que se marchó por encima del larguero. Óscar Marcos lo intentó más tarde con un remate lleno de intención buscando la escuadra ligeramente alto.

Pero los visitantes, especialmente gracias a un Asier Bonel que dejó muy buenos detalles, tuvieron también una oportunidad muy clara con un cabezazo de Santos muy alto cuando estaba completamente solo en el punto de penalti. Cierto es que el Celta Fortuna contestó de nuevo con inmediatez gracias a una veloz contra en la que Kibet disparó excesivamente cruzado.

El partido estaba roto y el que primero acertase tenía muchas papeletas de llevarse la victoria. Los navarros estuvieron a punto de hacerlo en un magnífico pase de Bonel para Yoldi, quien remató inocentemente a las manos de Coke. Los vigueses, por su parte, con un gran disparo de Kibet desde la frontal que Rafa Fernández desvió a córner y con un centro chut de Hugo González que Mauro desvió al palo de su propia portería.

En medio de la locura fue Pedroarena el que aprovechó un balón a la espalda de los centrales para sacarse de la manga un increíble remate con su pierna izquierda que acabó en el fondo de la portería viguesa tras superar a Coke y tocar en el palo.

El filial apretó en los últimos minutos para buscar un gol que le diese al menos el empate y pudo lograrlo en otra internada por banda izquierda de Kibet, en la que su disparo acabó una vez más en el palo después de desviar mínimamente el portero visitante.

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Pero no fue así. Osasuna B logró un triunfo que le permite seguir soñando con la permanencia, que confirma el ascenso a Segunda del Tenerife y que mantienen al Celta Fortuna sin sellar todavía su presencia matemática en el play off y puede permitir a sus rivales acercarse a la segunda plaza que siguen ostentando los vigueses.