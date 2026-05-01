El Celta dará justificantes a las madres que cambien la comida familiar por el partido contra el Elche en Balaídos

El Celta ha decidido afrontar con humor una de esas coincidencias del calendario capaces de abrir debate en muchas casas. El partido de este domingo ante el Elche CF, fijado a las 14.00 horas en Abanca Balaídos, coincide de lleno con la tradicional comida del Día de la Madre, por lo que el club expedirá «xustificantes oficiais de asistencia» para aquellas madres celtistas que opten por acudir al estadio.

La iniciativa, planteada como un guiño a la afición, pretende servir de coartada simbólica para las madres que falten a la cita familiar por estar animando al equipo en un encuentro que el Celta considera clave en su objetivo de volver a Europa. Según explica el club en su comunicado, la medida responde a una coincidencia horaria que podría generar «certo debate no ámbito doméstico».

El documento acreditará que su portadora se encontraba en Abanca Balaídos acompañando al Celta en una jornada importante de la temporada. La entidad celeste lo resume con ironía: «O xustificante está pensado para todas as nais celtistas. Aquelas que, chegado o momento, entenden que hai días sinalados… e partidos que tamén o son».

El Celta habilitará un punto de entrega de estos justificantes en las proximidades de la puerta 15, junto a las oficinas del Área Celtista. Además, también facilitará su reparto en distintos puntos del entorno de Balaídos durante la previa del encuentro.