Williot retorna al grupo y apunta al Elche

Buenas noticias para Claudio Giráldez en la segunda sesión semanal de trabajo. El técnico celeste se desayunó ayer con la novedad del retorno a los entrenamientos con el grupo de Williot Swedberg, que apunta a estar disponible para el duelo que el Celta disputará este domingo contra el Elche (Balaídos, 14.00 horas).

El atacante sueco se reincorporó ayer al trabajo con el grupo y completó sin molestias el entrenamiento dispuesto ayer por el técnico, lo que hace suponer que va a recibir en las próximas horas del alta médica y, en consecuencia, podrá ser de la partida que se enfrente al conjunto que dirige Éder Sarabia.

Williot, uno de los atacantes más en forma del equipo este curso (9 goles y 5 asistencias entre Liga y Europa League), se perdió la visita a La Cerámica por culpa de una sobrecarga en los gemelos, una lesión leve de la que, como se esperaba, se ha recuperado en unos pocos días.

Otro cantar es la situación de Carl Starfelt, con una lesión en la espalda que preocupa, hasta el punto de que el jugador se desplazó hace un par de días a Madrid para consultar con un especialista.

Lesionado con Suecia en el último parón de selecciones, Starfelt no ha logrado superar la lumbalgia que padece desde entonces. Ayer se le vio fugazmente sobre el césped de la ciudad deportiva, de momento al margen del grupo.

Noticias relacionadas

El parte de enfermería difundido ayer por el club da cuenta de la buena evolución de Matías Vecino, con una rotura de segundo grado en el aductor derecho. El uruguayo ha iniciado actividad en el campo antes de cumplirse la primera de las dos semanas de baja que se le han pronosticado. A las bajas de Vecino y Starfelt, hay que sumar esta semana la de Marcos Alonso, por ciclo de tarjetas amarillas.