La hora de Álvaro Núñez

Las bajas de Starfelt y de Marcos Alonso obligan de nuevo a Claudio Giráldez a recomponer una defensa que ha perdido el blindaje que lució a principios de diciembre en el Bernabéu y que le llevó a escalar posiciones en la tabla hasta los primeros lugares. Ante la visita a Balaídos del Elche, el entrenador del Celta cuenta con Álvaro Núñez como una de las alternativas para jugar como central izquierdo. El bilbaíno se prepara para afrontar el reto de enfrentarse a quienes fueron sus compañeros hasta el pasado mes de enero en una posición en la que Giráldez ya lo eligió el domingo pasado el Villarreal cuando dio descanso a Alonso después de que el madrileño viese la quinta tarjeta amarilla de la temporada que le ha acarreado un partido de sanción, como confirmó ayer el Comité de Competición. En La Cerámica, Álvaro adelantó en las preferencias de su entrenador a Carlos Domínguez, central izquierdo específico, y a Mihailo Ristic, lateral zurdo que también frecuenta el centro de la zaga.

Álvaro Núñez llegó a Vigo de manera anticipada en enero pasado ante la posibilidad de que Óscar Mingueza no renovase su contrato con el Celta, que necesitaría otro lateral para sustituir al catalán, que ayer fue anunciado como nuevo integrante de la agencia de representación Unique Sports Group, a la que habían pertenecido los hermanos Thiago y Rafinha Alcántara. Unos problemas de pubalgia impidieron a Álvaro despedirse desde el terreno de juego del equipo alicantino, con el que concluía contrato en junio de 2026. Giráldez tuvo que esperar a que se recuperase para hacerle debutar con la celeste. En sus dos primeras convocatorias no jugó un minuto y tuvo que esperar hasta el partido ante el Betis para estrenarse con su nuevo equipo. Lo hizo muy bien como central derecho en la Cartuja. En la siguiente jornada, ante el Alavés, apareció como lateral izquierdo. Ahí no se encontró cómodo y volvió al banquillo ante el Valencia para reaparecer contra el Oviedo, también como central. En el Camp Nou repitió como suplente y el domingo pasado en Villarreal disputó los 14 últimos minutos. Cuatro partidos en los que no ha podido moverse por el lateral derecho, donde se convirtió en un puñal para un Elche que realizó una buena primera vuelta de campeonato.

Salvo sorpresas, el zaguero vasco repetirá el domingo ante sus excompañeros, con los que disputó los 19 primeros partidos de Liga en esta temporada. A su lado podría repetir Yoel Lago, que acumula dos titularidades seguidas en los siete partidos que Giráldez no ha podido contar con Starfelt, uno de los jugadores más regulares del equipo que los problemas de lumbalgia le han impedido jugar después de su actuación en Lyon. El joven mondaricense ha cometido dos penaltis seguidos ante el Barcelona y el Villarreal, pero su entrenador valoró su trabajo en ambas citas.

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A lo largo de la temporada, Aidoo, Manu Fernández y Carlos Domínguez también han aparecido por alguno de los tres puestos de la línea de centrales, aunque han ido perdiendo la confianza del entrenador, que encontró en Starfelt y en Marcos Alonso la pareja más fiable para mejorar el rendimiento de la retaguardia. De hecho, tanto el sueco como el madrileño no entraban en el plan de rotaciones que acostumbra a utilizar el entrenador de O Porriño. Sin ambos, Álvaro Núñez espera su oportunidad y ante un rival muy especial, el que fue su equipo en el último año y medio, el mismo que le permitió debutar en Primera División después de formarse en la cantera del Athletic Club, desde la que marchó al Barcelona B y al año siguiente jugó en Segunda División con el Amorebieta. Desde la categoría de plata ascendió a la élite con el conjunto ilicitano, ante el que el domingo espera disputar su cuarto partido como titular en sus tres primeros meses en Vigo.