El Celta necesita ver puerta

El mes de abril ha sido el peor en juego y resultados en los dos años largos que Claudio Giráldez lleva al frente del Celta: un triunfo, contra el Valencia, y seis derrotas en los siete encuentros que el conjunto celeste ha disputado entre LaLiga y la Europa League desde el último parón de selecciones. Para el Celta ha sido un mes dramático, con humillante eliminación europea a manos del Friburgo, y evidente descenso de prestaciones en competición doméstica que han comprometido sus opciones de repetir clasificación europea este curso.

El bache de resultados ha tenido mucho que ver que el notable bajón del rendimiento defensivo, vinculado directamente a la lesión de espalda de Carl Starfelt, que no se sabe si va a poder volver a vestirse de corto esta temporada. Sin el central sueco en el eje de la línea defensiva, el Celta ha recibido 14 goles en 7 encuentros, un promedio de 2 por choque. Lo ha goleado, por partida doble, el Friburgo, que le hizo 6 goles en el global de la eliminatoria, pero también rivales en desesperada lucha por eludir el descenso, como el Oviedo, que marcó a los celestes tres tantos en Balaídos sin recibir ninguno.

El problema es que la sangría defensiva que tan elevada factura ha pasado al equipo se ha visto acompañada de un evidente descenso de las prestaciones ofensivas, no tanto a la hora de generar ocasiones, como de trasladar al marcador el desequilibrio que el equipo de Giráldez ha sido capaz de plasmar en el último tercio del campo. Los números son concluyentes: el Celta tan solo ha marcado 5 goles (3 al Valencia, 1 al Friburgo y 1 al Villarreal) en los 7 encuentros disputados en abril. Un número muy bajo, que sumado a los 14 goles encajados en este periodo, explica el bajón sufrido por los de Giráldez.

Si tomamos como referencia los últimos cinco partidos, el Celta ha marcado apenas un par de goles (1 al Friburgo y otro a al Villarreal), ambos con el partido ya decidido, pues Williot maquilló en el descuento la eliminatoria frente a los alemanes y Borja Iglesias redujo, de penalti, distancias en La Cerámica con el tiempo casi cumplido. El descenso de la producción goleadora ha sido especialmente acusado desde el último parón de selecciones, a finales del mes de marzo. El promedio anotado por encuentro en LaLiga era hasta la jornada 28, cuando el Celta visitó La Cartuja, de 1,35 tantos por encuentro. Desde entonces, los celestes presentan un promedio de 0,38 tantos por partido en Liga. Tomando únicamente como referencia el mes de abril, entre Europa y el torneo doméstico, el promedio es de 0,57 dianas por choque.

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Las opciones de que el Celta repita clasificación europea pasan necesariamente por detener la sangría de goles de las últimas jornadas, algo que, de algún modo, el equipo hizo ya frente al Barcelona y el Villarreal, pero también por recuperar la eficacia de antaño frente al marco contrario.