Dituro vuelve al lugar donde cumplió un sueño

Matías Dituro es un futbolista que rompe tópicos, pues debutó en Primera División con 34 años en el Celta y con 38 le ha arrebatado la titularidad al barcelonista Iñaki Peña en el Elche, que el domingo visita Balaídos para disputar la trigesimocuarta jornada de Liga. En su primer reencuentro con el estadio vigués tras su adiós del conjunto celeste en el verano de 2022, el guardameta argentino se verá de nuevo con Sergio Carreira, con el que coincidió en el equipo ilicitano, donde el zaguero vigués estuvo cedido, y con Iago Aspas, al que considera el mejor futbolista con el que compartió equipo y al que admira no solo por su calidad técnica sino por sus conocimientos del deporte rey. Después de afrontar un inicio de Liga complejo, al verse relegado a la suplencia, Dituro ha vuelto a demostrar sus excelentes condiciones bajo palos y su liderazgo en una plantilla franjiverde que ha salido del pozo de la clasificación después de encadenar tres victorias, por lo que buscará la cuarta ante un Celta que flojea en casa.

Nacido en la localidad argentina de Bigand en mayo de 1987, Dituro ha protagonizado una trayectoria deportiva muy singular, desarrollada en cinco países (Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Turquía y España). Este nomadismo lo ha extendido hasta su pasaporte, pues posee las nacionalidades argentina, chilena e italiana. En 2010, con apenas 23 años, se incorporó al Alavés y al año siguiente pasó a formar parte de la cantera del Celta. Con el filial céltico disputó 24 partidos en Segunda División B y al finalizar la temporada 2011-12 regresó a su país para seguir una carrera en la que ha defendido la camiseta de doce equipos diferentes.

Su facilidad para detener penaltis llevó a Dituro a acaparar la atención internacional cuando jugaba en El Aurora de Bolivia por superar el récord de penas máximas detenidas en una temporada y que hasta entonces ostentaba su compatriota el mítico Ubaldo Fillol. El ahora guardameta del Elche detuvo siete de los ocho penaltis que le lanzaron en 2014 en la Primera División boliviana. Y en su etapa en el Celta también dejó constancia de su facilidad para intuir los lanzamientos directos desde los once metros y detuvo cuatro, convirtiéndose así en el primer portero céltico en alcanzar ese número de aciertos en penas máximas. Esta temporada le ha salido un competidor en Vigo. Al rumano Andrei Radu le han marcado cinco de los diez penaltis con los que ha sido penalizado el Celta, aunque de ellos solo ha acertado la trayectoria de la pelota en dos porque los otros tres se marcharon fuera o el balón se estrelló contra la madera.

En Elche, donde cumple la tercera temporada consecutiva, Dituro se ha convertido en una pieza importante en la plantilla de Eder Sarabia. No solo es uno de sus capitanes sino que ejerce un liderazgo muy positivo en un equipo que ha pasado por situaciones clasificatorias muy complicadas. En esos momentos delicados ha aparecido el guardameta argentino para insuflar ánimo, para exigir compromiso a sus compañeros. «Ellos vienen acá a vernos a nosotros… Así que tenemos que devolverle esa ilusión a la gente, de la única manera que lo podemos hacer: entregando el corazón en la cancha. Ahora, todos juntos», expresaba el portero del Elche en una arenga previa a un partido que se hizo viral.

En la ciudad alicantina destacan la aportación anímica de Dituro, pero sobre todo su constancia en el trabajo para acabar desbancando de la titularidad a Iñaki Peña, cedido por el Barcelona y apuesta del club tras el ascenso del verano pasado. El argentino, subrayaban días atrás los medios locales tras la victoria en Oviedo, ya ha superado a Peña en número de partidos. Suma 17 este curso, en los que ha encajado 22 goles. Una buena media para un guardameta que la próxima semana cumplirá 39 años. Antes, tendrá la oportunidad de pisar de nuevo Balaídos cuatro años después de su adiós. Entonces, el Celta no quiso pagar la cláusula que la Universidad Católica de Chile había incluido en el contrato de su cesión.

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Meses atrás, Dituro reconocía que el paso por el Celta había sido «muy importante» en su carrera, ya que en Vigo tuvo la oportunidad de debutar en Primero con 34 años, cuando otros compañeros de profesión preparan su retirada. Él, en cambio, nunca ha desistido de pelear por sus sueños. Con 37 años ganó el Trofeo Zamora en Segunda División como guardameta menos goleado. Su éxito fue acompañado del ascenso del Elche a Primera División. De nuevo se reencontraba con la máxima categoría española, en la que había debutado con el Celta. Y el verano pasado, al hacerse público el calendario de la presente temporada, lo primero que hizo Dituro fue buscar la fecha en la que el Elche visitaría Vigo. Y el domingo, 3 de mayo, volverá al lugar en el que cumplió un sueño.