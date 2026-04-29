Aspas, más pasos hacia la eternidad

Pocos récords le quedan pendientes a Iago Aspas en el Celta, que continúa dando pasos hacia la eternidad en un club en el que el domingo disputará su partido número 400 en Primera División con el conjunto vigués y, además, desbancará a Juan Vázquez como el futbolista más longevo en vestir la celeste, con 38 años y 285 días. Mientras tanto, el moañés continúa sin despejar la incógnita sobre su futuro, si continuará un año más como profesional o pondrá punto y final a una carrera que le ha llevado a convertirse en una leyenda del Celta.

En el club vigués mantienen la esperanza de que Iago Aspas decida continuar una temporada más como capitán del Celta. El atacante morracense, por el contrario, evita desvelar sus intenciones respecto a su futuro profesional, aunque hay ocasiones como la de la visita el domingo pasado a Villarreal en la que parece que el capitán céltico ha comenzado a despedirse de quienes han sido rivales, pero también compañeros, como Dani Parejo o Marcelino García Toral, jugador y entrenador, respectivamente, del equipo castellonense. Aspas, que el 1 de agosto próximo cumplirá 39 años, guarda con celo la respuesta sobre si prolongará o no un año más su carrera. El club, su técnico y gran parte de la afición desean que siga otra temporada, aunque en la actual haya reducido notablemente su presencia en el equipo. Su físico apenas le permite jugar los últimos minutos. De hecho, solo ha completado tres partidos en todo el curso y no es titular desde el 13 de marzo en Europa, ante el Lyon, y desde el 12 de enero en la Liga, frente al Sevilla.

El domingo ante el Elche, Iago Aspas puede sumar el partido número 400 con el Celta en la máxima categoría, lo que ningún otro jugador ha alcanzado en este club, con el que acumula 567 partidos, otra marca desconocida en el club tras los 533 que Manolo Rodríguez mantuvo como récord durante cuatro décadas.

Según los datos estadísticos recopilados por Emilio Gómez Álvarez, Iago Aspas tendrá la oportunidad el domingo de convertirse en el jugador más longevo en jugar con el Celta. El moañés desbancaría de esa primera posición a Juan Vázquez (abuelo del presentador televisivo Jesús Vázquez). El futbolista ferrolano cerraba el 13 de abril de 1951, ante el Real Madrid, su etapa en el equipo vigués con 38 años y 282 días. Aspas alcanzará el domingo que viene 38 años y 285 días, con lo que también tendría la oportunidad de superar el récord de Vázquez de goleador de mayor edad del Celta. El conocido entonces como ‘La Flecha Ferrolana’ anotó su último tanto con la celeste el 14 de enero de 1951, ante el Deportivo de A Coruña, con 38 años y 6 meses de edad. En este caso, Aspas dispone al menos de cinco partidos por delante para convertirse en el goleador más longevo en la historia del Celta, en la que ya aparece como el máximo goleador y el que más partidos ha disputado.

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En la recta final de esta temporada, el moañés seguirá acaparando la atención, aunque en esta ocasión el motivo será sobre su futuro deportivo: si pone punto y final a la carrera más brillante de un jugador en el Celta o si atiende a los deseos del club, de Giráldez y del celtismo para que juegue hasta alcanzar casi los 40 años. «A mí se me ha hecho corto el tiempo de todos los partidos que he visto jugar a Iago. Estaría viéndole jugar todos los días, a todas horas, pero nos toca gestionar las cargas de un jugador que está a punto de cumplir los 39 y que tiene muchísimos partidos encima», señalaba el sábado pasado el entrenador del Celta refiriéndose al ídolo del celtismo, que continúa dando pasos hacia la eternidad cuando su adiós está más cerca que nunca.