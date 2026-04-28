Europa pasa por Balaídos

El bache de juego y resultados del mes de abril ha complicado las opciones de clasificación europea de un Celta que, pese a encadenar tres derrotas ligueras consecutivas, sigue muy vivo en la batalla por repetir el próximo curso plaza en el continente. Golpeado anímicamente por la eliminación a manos de Friburgo y aquejado de lesiones de futbolistas clave, como Miguel Román y Starfelt, el grupo de Claudio Giráldez necesita retomar con urgencia la senda del triunfo después de recuperar sensaciones en las dos últimas jornadas en campos tan complicados como El Camp Nou o La Cerámica.

Tras perder el domingo frente al Villarreal, Andrei Radu pedía al celtismo un voto de confianza: «Confiad en nosotros, somos los mismos de hace un mes y volveremos a la victoria. Es un momento negativo y tenemos que salir todos juntos de él. No es fácil, pero lo afrontamos con ganas y hemos demostrado que tenemos talento».

La realidad es que la reacción pasa necesariamente por Balaídos, un estadio otrora casi inexpugnable que esta temporada se ha convertido en un verdadero chollo para casi todos los rivales que lo han pisado. Apenas cuatro victorias y cinco empates (17 puntos) ha sumado el conjunto de Giráldez en el coliseo celeste, donde no gana desde el pasado 22 de febrero (2-0 al Mallorca). Desde entonces, el Celta no ha sumado un solo punto como local frente a adversarios tan dispares como el Real Madrid, el Alavés o el Oviedo. Esta mala racha ha convertido ya al Celta en el peor equipo de LaLiga en casa, por detrás del Levante y el Oviedo.

Balaídos albergará tres de los últimos cinco partidos ligueros, 9 de los 15 puntos que todavía se pondrán en juego, con la particularidad de que los tres encuentros los disputará el Celta ante adversarios que se está jugando el pellejo: Elche, Levante y Sevilla. Fuera le espera el Metropolitano, seguramente frente a un Atlético de Madrid que no se jugará ya nada, y en la penúltima jornada, San Mamés, donde se medirá a un rival directo en una batalla europea que se ha encarecido con el título copero de la Real Sociedad.

De los tres partidos que restan en Balaídos, seguramente el más importante es el próximo, contra un Elche algo menos exigido tras su triunfo en el Carlos Tartiere la pasada jornada. Y no solo por jugarse tres importantes puntos en casa, sino sobre todo por la necesidad de romper de una vez por todas con una racha negativa que está pesando como una losa y mantiene anclado al equipo en la tabla desde hace tres jornadas. «Lo más importante ahora es volver a ganar», señalan desde la Calle del Príncipe, donde valoran la buena respuesta del equipo contra el Barcelona y el Villarreal, pero destacan la «urgencia» de convertir estas buenas sensaciones en puntos este domingo contra el Elche.

Una carrera de cuatro

Con el Betis destacado en la quinta posición que podría dar acceso a la Champions (50 puntos), cuatro equipos compiten por uno o dos puestos en Europa, en función de si LaLiga obtiene finalmente cinco plazas en la máxima competición continental: Getafe, Real Sociedad, Osasuna y Athletic, si bien el conjunto donostiarra tiene ya puesto asegurado en la Europa League por haber ganado la Copa del Rey. Todos ellos afrontan un complicado calendario final, en el que no faltarán enfrentamientos directos.

El camino del Getafe (44 puntos), que desde hace un par de jornadas supera en la tabla a los celestes por mejor coeficiente particular de goles, es bastante similar al del Celta, con tres partidos también como local. Los de José Bordalás visitan la próxima jornada Vallecas para medirse en el derbi madrileño a un Rayo que todavía no está salvado, viajan luego al Oviedo, reciben después al Mallorca, se desplazan al Martínez Valero y concluyen la Liga en el Coliséum frente a Osasuna.

La Real Sociedad (43 puntos) presenta un calendario más variopinto y sin ninguna exigencia por tener ya asegurado su retorno a la Europa League. Los donostiarras reciben al Betis y al Valencia y visitan al Sevilla, el Girona y el Espanyol.

El camino de Osasuna pasa por el Ciutat de Valencia y el Coliseúm, en la última jornada, y tres partidos en El Sadar, que visitan el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Espanyol.

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El Athletic Club será el único que se cruce con el Celta, en San Mamés en la penúltima jornada. Antes, visita al Alavés, recibe a Valencia, se desplaza a Cornellà y concluye el campeonato en el Santiago Bernabéu.