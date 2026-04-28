La cara y la cruz en Balaídos

Balaídos acogerá el domingo el antepenúltimo partido de una temporada en la que el estadio vigués apenas pudo disfrutar de cuatro victorias en una temporada en la que los mejores momentos se vivieron con la competición europea. Y el primero de estos tres últimos compromisos del campeonato regular en casa tendrá como invitado a un Elche que ha tenido que conformarse con resultados mediocres en sus viajes a Vigo en la máxima categoría, donde solo ha ganado en dos de sus once duelos contra los célticos.

Pero eso ya forma parte del pasado. El presente refleja a un Elche que vuelve a encadenar victorias como en el arranque del curso para intentar escapar de los puestos de descenso (ahora es decimocuarto, con 38 puntos). El equipo que entrena Eder Sarabia viene de ganar tres partidos seguidos: dos en casa, ante Atlético de Madrid y Valencia; y uno fuera, frente al Oviedo, lo que supuso su primera victoria del curso a domicilio.

El Celta, por el contrario, atraviesa uno de sus momentos más grises de la temporada, un mes de abril para olvidar, en el que solo celebró la victoria en Valencia para encadenar a continuación cinco derrotas, tres de ellas en la Liga (Oviedo, Barcelona y Villarreal) y dos en Europa (la eliminatoria contra el Friburgo alemán).

Así, Balaídos reunirá el domingo a la cara y la cruz: un Elche que ha hecho pleno en las tres últimas jornadas; y un Celta que acumula casi un mes sin ganar y dos sin hacerlo ante su afición. La última victoria de los de Giráldez en casa se produjo ante el Mallorca, a finales de febrero. Desde entonces, los célticos acumulan tres derrotas seguidas: ante Real Madrid, Alavés y Oviedo. Dolieron sobre todo las dos últimas por tratarse de equipos con serios problemas en la clasificación.

En una situación delicada continúan también los ilicitanos, pero con menos urgencias y con la autoestima por las nubes después de sumar tres victorias seguidas. Sin embargo, el conjunto alicantino afronta el próximo fin de semana una salida que nunca le ha resultado fácil. Así lo delatan unos datos que recogen solamente dos victorias en Vigo en la máxima categoría. La primera se remonta a 1974, ante el Celta que años atrás había debutado en Europa. La segunda, y última hasta el momento, se produjo en 2013, con Luis Enrique Martínez al frente de los célticos, que cedieron los tres puntos en juego tras un gol de Javi Márquez. El equipo entrenado entonces por el excéltico Fran Escribá rompía casi cuatro décadas de sequía en Vigo, donde también se ha llevado dos empates en sus once visitas: en marzo de 2015 y en octubre de 1976. Con Escribá, el equipo franjiverde arrancaba una serie de triunfos que continuó ante el Espanyol y el Betis. Esa racha la acaba de igualar 13 años después el conjunto de Eder Sarabia, que viajará a Vigo con la ilusión de sumar otra victoria que casi les garantizaría la permanencia. Para ello, cuenta con una amplísima nómina de goleadores, hasta 18, entre los que destacan el portugués André da Silva con 9 tantos, Rafa Mir con 8 y Álvaro Rodríguez con 5.

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El Celta, por su parte, necesita blindar una portería que viene de encajar 19 goles en los siete últimos partidos, rozando una media de tres por encuentro. A ello ha contribuido la baja por lesión de Starfelt, a la que el domingo se añadirá la de Marcos Alonso, por sanción. Ambos eran fijos para Giráldez en un once con numerosas rotaciones en cada jornada. El próximo rival ha perdido en sus tres últimas visitas a Balaídos.