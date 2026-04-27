Juglà: «Hay que ir a muerte para disfrutar de otra temporada en Europa»

Ferran Jutglà pone buena cara al mal tiempo y encara la recta final de la temporada con la ilusión de «volver a disfrutar» con la afición celeste «de ese maravilloso viaje que es Europa». El delantero así lo ha expresado tras recibir ayer el Premio Estrella de Galicia al mejor futbolista del Celta en el pasado mes de marzo. «Venimos de varapalos en una semana que no han salido las cosas como queríamos, pero el día del Barça rompimos esa barrera de negatividad. Nos volvemos a encontrar con buenas sensaciones y hay que ir muerte para soñar con otra clasificación para Europa y terminar la temporada de la mejor manera para temporada que viene disfrutar otra vez de ese magnífico viaje con toda nuestra gente», ha declarado «con ilusión» el artillero catalán a Celta Media tras recibir el galardón.

Jutglà se ha mostrado «muy contento y agradecido» a los aficionados que lo han votado y han valorado su «esfuerzo para estar a disposición del equipo» y dar su «máximo nivel para conseguir los objetivos grupales» y «darles grandes alegrías».

«Nos vamos a dejar la piel para hacerlos felices y terminar la temporada de la mejor manera posible», ha destacado el artillero, todavía sorprendido por la ovación que el celtismo tributó al equipo tras ser apeado de la Europa League por el Friburgo: «Fue sorprendente que después de una derrota y de una eliminatoria que no fue como queríamos la gente estuviera con nosotros, nos diera ese ánimo, esas y nos transmitiera su apoyo. Yo eso no lo había vivido nunca y sentimos mucho agradecimiento y gratitud por tenerlos a nuestro lado».

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Ferran Jutglà se ve en plena forma para afrontar la recta final del campeonato, tanto en el aspecto físico como en el anímico. «Me encuentro físicamente en uno de los mejores momentos desde que estoy aquí, seguro, y anímicamente estoy feliz con el equipo y en la ciudad, osea que todo está yendo de cara. Vengo con mucha ilusión a trabajar cada día. Da mucho gusto estar en este vestuario», ha señalado el catalán, que promete «darlo todo» en los cinco partidos finales y transmite el siguiente mensaje al celtismo: «Muchas gracias por el apoyo que nos dan fuera de casa y en casa y que no dejen de animar. Pase lo que pase, vamos a darlo todo para que estéis orgullosos de nosotros. Ojalá sea un final de temporada muy bonito y podamos celebrar juntos cosas».