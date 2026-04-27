Hugo González debuta en Primera

Hugo González debutó ayer en Primera División con el Celta. El atacante del Fortuna reemplazó en el minuto 82 a Borja Iglesias para situarse por el costado izquierdo del ataque, con Jutglà de delantero centro y Aspas por el costado derecho. El valenciano ya había jugado con el primer equipo en un partido de Copa del Rey. Además, en su paso por la cantera del Valencia había tenido la oportunidad de jugar hasta en nueve ocasiones en la máxima categoría.

Ayer, Giráldez le daba la oportunidad de estrenarse con el Celta al entrar en la convocatoria por la ausencia por lesión de Williot Swedberg.

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En la víspera del viaje a Villarreal, el entrenador del Celta había destacado las condiciones de goleador del delantero valenciano de 23 años, que suma 13 tantos y 8 asistencias con el filial céltico, que pelea por una plaza en la fase de ascenso a Segunda División. Junto a Hugo González, ayer también se sentó en el banquillo Andrés Antañón, centrocampista del Fortuna, que ya es un asiduo en las últimas jornadas en las convocatorias del primer equipo celeste.