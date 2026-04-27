Demasiada generosidad, excesiva inocencia

Dos goles regalados en la primera parte en Villarreal complicaron las opciones del Celta de romper una racha negativa de resultados que ya alcanza los cinco partidos sin ganar, tres de ellos en la Liga, lo que dificulta un poco más a los celestes la posibilidad de repetir en puestos europeos por segunda temporada consecutiva. Demasiada generosidad y excesiva inocencia la del equipo de Giráldez ayer en La Cerámica para intentar llevarse los tres puntos ante un rival que fue muy conformista con el marcador a favor y aprovechó la confusión arbitral para marcar el segundo después de que Yoel Lago regalase un penalti en el primer minuto. Redujo diferencias Borja Iglesias en la segunda parte tras un doble lanzamiento de penalti (tras fallar el primero pero invadir el área antes de tiempo un rival) y pudo empatar Jutglà con un remate al palo. Buscó el empate el equipo de Giráldez hasta los minutos finales pero nuevamente le faltó tiempo para intentar evitar un nuevo tropiezo en la Liga porque fue demasiado generoso e inocente en el arranque.

Peor racha con Giráldez

Es la tercera derrota consecutiva del Celta en la Liga, algo que nunca había sucedido con Giráldez. A estos resultados adversos se añaden los dos contra el Friburgo para elevar los tropiezos consecutivos a cinco. Desde que el equipo celeste se aseguró la permanencia en Valencia (2-3), ha ido en caía libre. Dio alguna esperanza de recuperación ante el Barcelona. Ayer fue de menos a más ante el Villarreal, tras un mal comienzo y sin saber aprovechar las ocasiones de gol que se le presentaron antes del descanso gracias a la defensa en bloque bajo que le plantéo el rival.defensa endeble. Yoel Lago ha sido la elección de Giráldez en las últimas jornadas como recambio de un Starfelt que acudirá a un especialista para intentar que le arregle los problemas de espalda que amenazan con dejarlo fuera del equipo en lo que resta de temporada. Ayer, los celestes concedieron demasiadas facilidades, como el penalti innecesario de Yoel. Además, se quedan sin Marcos Alonso ante el Elche al ver la quinta tarjeta amarilla del curso.

Arbitraje cuestionado

El colegiado Quintero González sancionó con pena máxima un leve empujón en el área de Yoel Lago a Moleiro cuando el futbolista canario se había quedado sin opciones de generar peligro ante Radu. No se había cumplido el primer minuto de juego y el Celta se disponía a afrontar el resto de partido con un gol en contra, porque Gerard Moreno no falló desde los once metros. Antes de cumplirse la primera media hora, el árbitro provocó la confusión de los jugadores del Celta al señalar primero una falta a favor y rectificar al instante y concedérsela al Villarreal, que aprovechó el desorden de la defensa céltica para montar una contra que culminó Pépé. De nada sirvieron las protestas de Giráldez y de sus jugadores, que ayer carecieron del buen tacto con el balón que tuvieron ante el Barça.

Tres cambios

Giráldez introdujo tres cambios en el once que se presentó en La Cerámica con respecto al que cayó ante el Barcelona. Mingueza, Sotelo y Borja Iglesias reemplazaron a Rueda, Fer López y Jutglà. Pese a los goles encajados, el Celta aprovechó las facilidades que le ofreció el Villarreal para plantarse con facilidad en las proximidades del área rival, con claras ocasiones para Carreira y Hugo Álvarez en la primera mitad.

Facilidades del Villarreal

El equipo de Marcelino García Toral buscaba una contra que estableciese un marcador imposible para los célticos, que pocas veces tendrán tantas facilidad para atacar como las que le ofreció un Villarreal que dejó que el partido siguiese vivo durante demasiados minutos. Un gol metería a los de Giráldez en la pelea por los tres puntos. Hugo Álvarez desperdició una gran ocasión al inicio del segundo tiempo tras una brillante acción de Marcos Alonso. Jutglà estrelló el balón en un palo cuando el marcador ya era de 2-1.

Noticias relacionadas

Gol mil a domicilio

El tanto del Celta llegó en el minuto 72. Un penalti a Borja Iglesias que el compostelano transformó tras dos intentos. El primero se lo detuvo Arnau Tenas pero el árbitro mandó repetirlo por invadir el área un jugador del Villarreal. Borja Iglesias rompía así más de un mes de sequía y ya suma 12 goles en la Liga. Además, el delantero firmaba el gol 1.000 del Celta en Primera División fuera de casa.