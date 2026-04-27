Una defensa en reconstrucción

Los problemas del Celta para componer la defensa ante el Elche en Balaídos (domingo, 14 horas) se agravan con la sanción a Marcos Alonso, que tendrá que cumplir un partido de castigo por agotar el ciclo de tarjetas amarillas en Villarreal. La ausencia del madrileño ante los ilicitanos se une a la de un Carl Starfelt que continúa de baja por una lumbalgia que le ha impedido disputar los siete últimos partidos con los célticos. La baja del sueco ha coincidido con una mayor fragilidad defensiva del equipo de Claudio Giráldez, que se ha traducido en 19 goles en contra en esas siete últimas citas. El técnico del Celta, que apuesta con asiduidad por las rotaciones en el once, considera a Starfelt y a Alonso piezas básicas en sus alineaciones, de ahí que ambos hayan sido titulares siempre que han estado disponibles para el entrenador.

Como relevo de Starfelt, Giráldez había apostado en un principio por Joseph Aidoo y en las últimas jornadas se decantó por el canterano Yoel Lago. El joven mondaricense ha repetido en las tres últimas ocasiones en el eje de la zaga, a pesar de cometer dos penaltis, ante Lamine Yamal y Moleiro, en los duelos frente al Barcelona y el Villarreal. Ante los azulgranas, sin embargo, los célticos redujeron a lo mínimo la sangría de goles que venían acumulando desde el compromiso contra el Alavés, primero de los que se perdió Starfelt en la última baja. Entonces, el equipo vasco anotó cuatro goles en la segunda mitad para llevarse la victoria a pesar de que en el descanso perdía por 3-0. En La Cerámica, el comportamiento defensivo de los célticos también mejoró con respecto a partidos anteriores, pues el Villarreal marcó de penalti y tras una polémica decisión arbitral al señalarse primero una falta a favor del Celta y después para el Villarreal, que aprovechó la confusión para montar una contra que sorprendió a los celestes.

Ante el conjunto castellonense, Giráldez relevó a Marcos Alonso en el minuto 72 para dar entrada en su lugar a un Álvaro Núñez que se incorporó al Celta el pasado mes de enero como carrilero por ambas bandas, pero el técnico porriñés también lo utiliza en la defensa de tres centrales. En el momento de la sustitución, Alonso ya había visto una cartulina amarilla que le suponía perderse el siguiente partido de Liga. Giráldez también contaba en el banquillo con Carlos Domínguez y Mihailo Ristic, dos jugadores zurdos que suelen ocupar asimismo esa posición, aunque el serbio ha sido habitualmente más lateral que central. Ambos serán candidatos también para suplir a Marcos Alonso ante el Elche, aunque las preferencias ahora mismo del entrenador del Celta parecen decantarse por un Álvaro Núñez que se reencontrará el domingo en Balaídos con el que fue su equipo hasta principios de año.

Que el plan de rotaciones de Giráldez tuviese menos incidencia en el eje de la defensa cuando Starfelt y Alonso han estado disponibles ha reducido notablemente la presencia de otros jugadores. Así, Carlos Domínguez no juega en la Liga desde la mencionada derrota ante el Alavés, hace un mes. La presencia del zaguero vigués en el equipo ha disminuido considerablemente esta temporada, a pesar del importante aumento de partidos por participar en la Liga Europa. El canterano ha disputado 13 compromisos, de los que 8 han sido en la Liga, con un total de 927 minutos.

Peor le ha ido a Ristic, debido sobre todo a sus frecuentes lesiones musculares. El serbio no juega en el campeonato regular desde finales de octubre, en la victoria del Celta en El Sadar, en su cuarto partido en la competición regular, En total, Ristic suma 742 minutos en 13 encuentros.

Tampoco le ha ido muy bien a Manu Fernández, que se ha quedado como uno de los últimos recursos defensivos de Giráldez. El joven ferrolano acumula 18 apariciones, con un total de 1.071 minutos, en su primer año en el Celta, con el que no es titular desde finales de enero, ante la Real Sociedad. Su última aparición fue frente al Girona, el pasado 1 de marzo, ante el que disputó los cinco últimos minutos del partido.

Aidoo, por su parte, afronta las últimas semanas como céltico, pues no ha renovado y pondrá fin a siete años en Vigo con menos participación de la prevista apenas hace unas semanas. Tras recuperarse de una grave lesión en el tendón de Aquiles, el ghanés pasó del ostracismo a ganarse un puesto de titular ante la ausencia de Starfelt o como relevo de Javi Rodríguez. Ha participado en 8 partidos de Liga, dos de Copa y otros tantos del segundo torneo europeo, con un total de 875 minutos. Su flojo rendimiento en la derrota ante el Alavés le pasó factura, hasta el punto de no aparecer más en el equipo de Giráldez, que incluso lo dejó fuera de la convocatoria ante el Barcelona. Es más, el técnico ha pasado a Carreira del lateral a la posición de central derecho en el tramo final de algún partido antes de recurrir al propio Aidoo o a Manel Fernández. Así, en una defensa en reconstrucción ante las bajas de Starfelt y Alonso, Yoel Lago y Álvaro Núñez se perfilan como principales candidatos para jugar ante el Elche.

Noticias relacionadas

Yoel Lago, un penalti cada 245 minutos

El Celta acumula 10 penaltis en contra en las 33 jornadas disputadas en el campeonato de Liga. Los dos últimos los ha cometido el canterano Yoel Lago, que acumula 490 minutos en la competición doméstica. De esta forma, el mondaricense protagoniza una pena máxima cada 245 minutos, por delante de Joseph Aidoo y de Marcos Alonso, que han cometido el mismo número de infracciones que el joven zaguero. El ghanés contabiliza una pena máxima cada 319,5 minutos, frente a los 1.205 minutos del madrileño. El resto de penaltis en contra de los célticos tuvieron como infractores a Carlos Domínguez, Manu Fernández, Javi Rodríguez y Sergio Carreira, uno cada uno. De esa decena de penaltis, Radu solo se ha visto superado en cinco de los lanzamientos desde los once metros.