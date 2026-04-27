Claudio Giráldez : «El Villarreal ha hecho más para ganar»
El técnico reconoce que las opciones de empatar del Celta llegaron «más con el corazón que con el juego»
Claudio Giráldez admitió tras la derrota en El Madrigal que el Villarreal «ha hecho más para ganar el partido», si bien destacó que su equipo «compitió en todo momento».
«Ha pasado más lo que ellos querían que pasara que lo que pretendíamos nosotros», dijo el preparador gallego, que lamentó que a su equipo le penalizara en el primer gol un mal arranque del partido al encajar un gol tras un penalti que cometieron cuando solo se llevaban treinta segundos de partido.
«Nos está saliendo cruz en todas las situaciones pequeñas. Es difícil empezar mal contra el primero o el tercer clasificado. Tampoco hemos salido bien tras el descanso», puntualizó el preparador porriñés.
Giráldez afirmó que el gol en contra provocó que su equipo tuviera «muchos errores técnicos en la primera parte», si bien valoró que, con el paso de los minutos, el Celta «mejoró y tuvo momentos buenos».
En relación al partido de Celta y Villarreal, el entrenador del equipo vigués comentó que «los dos equipos hemos estado mejor en la faceta ofensiva. Nos vamos fastidiados. Hemos tenido opciones de empatar en el tramo final del partido, pero más con el corazón que con el juego. Hay que pensar en los cinco partidos que quedan», argumentó en relación a lo que resta de temporada y las opciones de estar la siguiente temporada en competición europea.
El técnico desveló que en la polémica acción que supuso el segundo gol del Villarreal su equipo pensó que la falta era a su favor y no quiso polemizar sobre la actuación del colegiado, al que auguró un gran futuro en Primera. «Quedan cinco partidos y tenemos que mantener las cosas que hemos hecho bien y corregir las que no. Debemos conseguir un resultado positivo que nos dé confianza», finalizó.
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