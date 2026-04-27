Borja Iglesias recupera el gol

Borja Iglesias fue una de las novedades en el once de Claudio Giráldez y el compostelano celebró la titularidad firmando su duodécimo gol de la temporada en la Liga. El tanto del compostelano llegó con suspense porque el árbitro le mandó repetir el penalti que le había interceptado Arnau Tenas. Un jugador del Villarreal pisaba el área en el momento de lanzar el céltico desde los once metros. En el segundo intento mandó el balón cerca de la escuadra, a pesar de que el portero adivinó la trayectoria. Era el 2-1 y el tanto número 1.000 del Celta como visitante en Primera División. Se hizo esperar el acierto del compostelano, que acumulaba más de un mes sin marcar. Con la docena de goles anotados, Borja Iglesias se aproxima más a su participación con la selección española en el Mundial.

«Confiamos plenamente en lo que hacemos y vamos a lucharlo hasta el final porque nos hemos ganado la confianza de poder pelearlo», comentó Borja Iglesias a Movistar Plus tras el partido. El delantero del Celta recordó el potencial de los dos últimos rivales: Barcelona y Villarreal, primer y tercer clasificado de la Liga, respectivamente, ante los que el equipo de Giráldez plantó cara y peleó por el empate hasta el último minuto. «Son salidas difíciles, grandes equipos», dijo.

Se mostró sorprendido por la actuación arbitral en la falta que precedió al segundo gol del Villarreal: «Por el gesto que hace el árbitro, todos habíamos pensado que había pitado falta a favor nuestra. Hasta ellos, Rafa Marín se ha girado y me ha dicho que ha pitado falta a favor nuestra. Nos ha sorprendido un poco», explicó en referencia a que Quintero González primero señaló falta a favor del Celta y después cambió de criterio y se la concedió al equipo castellonense, que aprovechó el desorden defensivo del rival para montar una contra y sorprender a Radu. «El Villarreal ha estado listo, ha sacado rápido, ha metido el balón a la espalda y han hecho el gol. Esas acciones son complicadas», añadió el delantero del Celta.

Borja Iglesias mandó callar a un sector del público tras marcar el segundo lanzamiento del penalti, en el que también mantuvo un diálogo con Arnau Tenas, el portero del Villarreal. «Me ha sorprendido el ruido que han hecho, la verdad. Generalmente no hacen tanto ruido, me ha sorprendido y ha habido ese pique».

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Reconoció que al Celta le costó entender la salida de balón del Villarreal. «Quitando las dos acciones de los goles tampoco ha pasado gran cosa. El penalti inicial me parece un poco riguroso», añadió.