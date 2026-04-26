El Celta necesita convertir sensaciones en puntos

Reforzado anímicamente por la buena imagen ofrecida en el Camp Nou, el Celta afronta otra prueba de la máxima exigencia en su batalla por repetir clasificación europea. Visita el conjunto de Giráldez al Villarreal (La Cerámica, 21.00 horas, Movistar LaLiga) decidido a trasladar al marcador las buenas sensaciones ofrecidas el pasado miércoles contra el líder y poner fin a una racha de dos derrotas ligueras frente a un adversario encaramado a la tercera plaza que quiere certificar cuanto ante su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El mes de abril no ha sido favorable para los de Giráldez, eliminados con todas las de la ley por el Friburgo en la Europa League y en horas bajas en el torneo doméstico con sus derrotas en Balaídos frente al Alavés y el Oviedo que han comprometido sus opciones de retener el sexto puesto, en manos del Getafe desde la pasada jornada. La victoria del Barcelona ayer en el Coliséum concede a los celestes la oportunidad de recuperar el terreno perdido frente a los de José Bordalás si son al menos capaces de puntuar esta noche.

Frente a los de Marcelino, que solo han perdido este curso como locales frente al Real Madrid y el Barça, tratará el Celta de apelar a su gran rendimiento a domicilio, con posibilidad de batir su récord histórico de puntuación como visitante y anotar, tras dos jornadas consecutivas en blanco, su gol número mil lejos de Balaídos. Todo un desafío que se complica por las lesiones de última hora de Williot Swedberg y Matías Vecino, el sueco con una sobrecarga muscular y el uruguayo con una rotura de bajo grado en el aductor derecho que lo va a mantener unas dos semanas de baja. Para compensar ambas bajas, Claudio Giráldez ha convocado a Hugo González y Andrés Antañón, del Fortuna. Aidoo y Cervi , mientras, repiten como descartes técnicos.

A estas ausencias de última hora hay que sumar las de Miguel Román, que ya no a a volver a jugar este curso, y Starfelt, que no acaba de superar la lumbalgia que le ha impedido vestirse de corto desde el último parón de selecciones. La situación de Starfelt, referente en el eje de la zaga, preocupa especialmente porque el central sueco no responde al tratamiento y podría causar baja por lo que resta de temporada. El jugador consultará en los próximos días a un especialista en espalda para intentar acelerar su proceso de recuperación.

Marta G. Brea / Edgar Melchor

El sustituto de Starfelt en La Cerámica apunta a ser de nuevo Yoel Lago, autor del penalti que propició la última derrota celeste en el Camp Nou. La correcta actuación del canterano, pese a este borrón, pero sobre todo la ausencia de Aidoo, descartado por Giráldez, le conceden todas las papeletas para repetir como titular, con Javi Rodríguez y Marcos Alonso a los flancos.

En los carriles las novedades podrían ser Álvaro Núñez y Mingueza en detrimento de Rueda y Carreira, que se tomarían un descanso, mientras que Ilaix y Fer López, tras sus buenas prestaciones en el Camp Nou, repetirían tándem en el eje de la medular.

En el frente ofensivo, es altamente probable que repita Jutglà y no sería extraño el retorno de Borja Iglesias tras tres jornadas consecutivas como suplente. El trío ofensivo lo completaría un Hugo Álvarez que ha alcanzado su mejor momento en este tramo final de la temporada.

El Villarreal lucirá, salvo sorpresa, once de relumbrón con el retorno del portero Luiz Júnior y la vuelta de pesos pesados como el nigranés Santi Comesaña, tras cumplir sanción, o Gerard Moreno.

Marcelino cuenta apenas con las bajas de Juan Foyth y Logan Costa, ambas de larga duración, y mantiene la duda de Santiago Mouriño, con problemas en su tobillo izquierdo, para intentar sumar un triunfo que acercaría más a su equipo a la clasificación para estar en la Liga de Campeones la próxima temporada.