Villarreal y un número redondo

La Liga se reanuda este domingo para el Celta en La Cerámica (21.00 horas), donde visitará a un Villarreal que intenta consolidar su tercera plaza en la clasificación de Primera, en la que figura como cuarto mejor local del campeonato. Los célticos, por su parte, encadenan dos jornadas sin marcar, lo que no les había sucedido en toda la temporada. Esa falta de puntería les ha alejado de la quinta plaza (ahora a cinco puntos), por lo que ante los amarillos buscarán una victoria que les acerque más al Betis en la tabla y, al mismo tiempo, les permita rebasar la cifra de los mil goles a domicilio en Primera División, pues solo les falta uno para alcanzar esa cifra redonda, según la cuenta de X Chiquidatos fútbol.

Además, los tres puntos en tierras castellonenses supondrían un récord en el club vigués, que con la victoria en Valencia igualó su mejor cifra de puntos a domicilio en un año, que poseía el equipo celeste con 27 desde el curso 2015-16. Por otra parte, a los de Giráldez se les presenta la oportunidad de hacer pleno en sus tres visitas a tierras valencianas, donde este curso han ganado al Levante y al Valencia.

El histórico Nolete firmó el primer gol del Celta a domicilio en la máxima categoría. Fue en el estreno de los célticos en el campeonato, ante el Zaragoza, el 13 de diciembre de 1939, después de verse obligados a retrasar tres años su debut en Primera División debido a la Guerra Civil. El último tanto por el momento del Celta en la máxima categoría lo consiguió Williot Swedberg en Mestalla para sellar la victoria ante el Valencia. Desde entonces, el conjunto que dirige Giráldez no ha vuelto a ver portería en la Liga. Se fue de vacío en el duelo ante el Oviedo (0-3) y a continuación le ocurrió lo mismo frente al Barcelona (1-0). Esos 180 minutos sin marcar suponen la mayor sequía de los célticos en el torneo regular después de haberse disputado 32 jornadas.

Para romper esa mala racha, el equipo vigués se reencontrará de nuevo con Marcelino García Toral. El técnico asturiano del Villarreal y Claudio Giráldez se verán las caras por quinta vez desde que el porriñés se hiciese cargo del primer equipo celeste. Ese duelo particular arroja un saldo favorable al gallego de dos victorias, un empate y una derrota. Será, además, la vigesimosexta ocasión que Marcelino se enfrentará al conjunto gallego en su ya dilatada carrera profesional. El primer enfrentamiento del asturiano ante el Celta se remonta a septiembre de 2004 en El Molinón. Entonces, ganó el Sporting con un tanto de Javi Fuego. La portería del equipo gijonés estaba defendida en ese momento por el excéltico Roberto Fernández. Y en las filas celestes jugaba Borja Oubiña, ahora colaborador del equipo técnico de Giráldez. Recreativo de Huelva, Zaragoza, Valencia, Athletic Club y Villarreal, en dos etapas diferentes, son los clubes con los que Marcelino se ha medido al Celta, ante el que mantiene un balance favorable de 11 victorias, 7 empates y otras tantas derrotas.

Villarreal y Celta, que esta temporada han competido en Europa, sellaron un empate a un gol en el partido de la primera vuelta, celebrado en Balaídos (goles de Pépé y de Borja Iglesias). Los castellonenses llegan a la cita de mañana después de ceder un empate en Oviedo, donde se adelantaron en el marcador con un tanto de Pépé. Igualó Ilyas Chaira para los azulones. El Celta, por su parte, cayó en su visita al Camp por un penalti ejecutado por Lamine Yamal, que se lesionó en esa acción.

A por el pleno en tierras valencianas

En La Cerámica, el Celta no gana desde hace cinco años e intentará romper la negativa racha de cuatro derrotas consecutivas con Giráldez (incluido el doble duelo europeo contra el Friburgo), algo que no había sucedido antes con el preparador de A Louriña. En esta ocasión, los celestes disponen de la oportunidad de alcanzar un pleno en sus visitas a la Comunidad Valenciana después de ganar en casa del Levante (1-2) y del Valencia (2-3).

Pese al dominio reciente del equipo castellonense en La Cerámica sobre el Celta, los últimos partidos entre ambos han sido muy disputados. El resultado más cómodo se produjo en la temporada 2022-23, en la que el Villarreal ganó por 3-1, pero en la siguiente tuvo que conformarse con un 1-0, mientras que en la 2023-24 se impuso con un resultado de 3-2.

Defensa del liderato

La última visita del Celta al estadio amarillo fue en la tercera jornada de la pasada Liga, en agosto de 2024, a la que el Villarreal de Marcelino llegaba quinto con cuatro puntos mientras que el equipo gallego se situaba primero en la tabla con seis puntos.

El Villarreal se impuso en un partido frenético que se decidió con un penalti anotado por Dani Parejo en el minuto 98. Tras una primera parte en la que el Celta se marchó al descanso por delante después del gol inicial de Borja Iglesias y el segundo de Óscar Mingueza unos minutos después de que Sergi Cardona hubiera empatado el duelo, el Villarreal reaccionó en la segunda parte. El equipo amarillo logró remontar el partido con los tantos de Thierno Barry y de Jailson Marques en propia puerta, pero el Celta no se rindió y logró igualar 3-3 por medio de Carl Starfelt en el 80. Incluso el equipo vigués estuvo a punto de llevarse el partido en el tiempo añadido, pero el palo y las paradas de Diego Conde ante Williot Swedberg lo impidieron. Ya en el último suspiro, Parejo obtuvo el gol de la victoria tras un penalti señalado por el colegiado a instancias del VAR. El lanzamiento desde los once metros desviado en primera instancia por el portero del Celta pero el propio centrocampista acabó mandando el balón al fondo de la red.

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El balance de los diecinueve partidos ligueros disputados en Vila-real entre ambos equipos es de once victorias para los locales, dos empates y seis victorias para el Celta, que es recordado allí como el equipo ante el que el ‘submarino amarillo’ se estrenó en la máxima categoría ante su afición, después de su debut en el Bernabéu, en agosto de 1998. Ese duelo inaugural en la élite se saldó con un empate gracias a los goles del local Craioveanu y del céltico Ludo Penev.