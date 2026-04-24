Reencuentro con Alfon

La temporada de Alfon González tras su marcha de Vigo está resultando muy ajetreada. Firmó por el Sevilla después de cerrar su etapa en el Cela y el equipo andaluz le buscó una cesión meses después, en el mercado de invierno, para poder liberar masa salarial y fichar al delantero francés Neal Maupay. El albaceteño aceptó la oferta de cesión del Villarreal hasta junio, a petición de un Marcelino García Toral que lo eligió como refuerzo para la diezmada línea de ataque del equipo amarillo aquejada de lesiones. De esta manera, Alfon se reencontrará con el Celta por segunda vez en esta temporada, pero con camisetas distintas. No pudo lucir la blanca sevillista ante los célticos por lesión. Sin embargo, se espera que mañana juegue con la amarilla del conjunto castellonense contra sus excompañeros, pues el técnico asturiano le está dando minutos y el albaceteño ya ha respondido con un gol en sus siete primeras apariciones con el actual tercer clasificado de la Liga. Ha sido titular en las dos últimas jornadas de Liga, ante el Athletic Club y el Oviedo.

Un esguince y un desgarro muscular han impedido a Alfon González alcanzar esta temporada el rendimiento que consiguió de la mano de Claudio Giráldez, que confió en él cuando el club le buscaba una salida tras dar por concluida su segunda etapa en el Fortuna. Le costó adaptarse a la máxima categoría, pero a partir de noviembre de 2024 demostró la suficiente calidad como para brillar en la máxima categoría. Un par de meses después de su espectacular irrupción se desveló su preacuerdo con el Sevilla, a donde llegó el verano pasado con poca fortuna, pues un esguince y un desgarro muscular le privaron de la continuidad necesaria en el equipo para mantener la buena línea de productividad que mostró en Vigo. A finales del pasado mes de enero, y cuando todavía estaba convaleciente de la última lesión, el albaceteño hizo las maletas y se marchó al Villarreal, donde después de su recuperación ha participado en siete de los ocho partidos que ha estado disponible para Marcelino García Toral. Hace dos jornadas se estrenó como goleador amarillo con un tanto ante el Atlhetic Club que le dio la victoria al conjunto castellonense en San Mamés. El jueves pasado también repitió en el once inicial en Oviedo. Se espera que mañana pueda producirse en el terreno de juego el reencuentro con sus excompañeros en una cita que también será especial para su compañero el nigranense Santi Comesaña, así como para los célticos Borja Iglesias y Sergio Carreira, que pasaron por la cantera del equipo ‘groguet’.