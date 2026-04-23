La justicia declara improcedente el despido del CEO del Celta

El caso del despido del último CEO del Celta, José Gainzarain, que se produjo a finales de marzo de 2025, ya tiene sentencia en primera instancia. La magistrada de la sala 7 del Juzgado de lo Social, Carmen Bóveda, ha estimado parcialmente la demanda que había presentado Gainzarain. No concede inicialmente la nulidad del despido, pero sí su improcedencia y condena al club a asumir la indemnización prevista en el contrato.

El descabezamiento de la cúpula económica, apenas un año y medio después de su contratación, ha sido el cisma institucional más grave que ha tenido que afrontar Marián Mouriño desde que accedió a la presidencia. Mouriño no sólo prescindió de Gainzarain, sucesor en el cargo aunque con otras atribuciones de Antonio Chaves. También de la directora financiera, Sonia García, que había llegado de la mano de Gainzarain en sustitución de María José Herbón. Con García se alcanzó un acuerdo el pasado 1 de julio justo antes de la celebración del juicio, con reconocimiento por parte del Celta de la improcedencia del despido y una indemnización.

La directiva del Celta, sin embargo, decidió apurar el proceso en el caso de José Gainzarain. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 24 de marzo, después de que Carmen Bóveda presidiese una vista oral que duró casi cinco horas. El ejecutivo estuvo representado por Héctor Moltó Llovet y José Sánchez Bustamante, de Moltó Abogados. Manel Hernández, del despacho Pérez-Llorca, representó a Marián Mouriño y a los tres consejeros citados como representantes del Real Club Celta, Miguel Álvarez, José Manuel Amoedo y Antón Álvarez. En la demanda de Gainzarain también figuraba el Grupo GES, la corporación a través de la cual la familia Mouriño detenta la mayoría accionarial de la sociedad anónima deportiva celeste.

Una docena de testigos

En la vista participaron una docena de testigos. A su conclusión, Gainzarain valoró: "Después de once meses hemos podido exponer los verdaderos motivos de mi salida del Celta y ahora nos atenemos a la sentencia de la jueza». Desde la directiva insistieron en que siempre habían tomado las decisiones considerando lo mejor para la entidad y de la manera correcta.

La magistrada sentencia ahora a favor de Gainzarain, asumiendo la petición que su abogado había realizado de forma subsidiaria a la inicial de nulidad del despido. "La sentencia declara que el despido es improcedente y que el club recondujo al terreno disciplinario lo que era una ruptura del entendimiento directivo, condenando al club a asumir las consecuencias económicas previstas en el contrato", indican fuentes relacionadas con el proceso. Ninguna de las partes ha manifestado aún si recurrirán el fallo.