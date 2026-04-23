Jutglá: «El talento marca la diferencia»

Ferran Jutglà aseguró a a conclusión del partido de ayer que «el talento individual ha marcado las diferencias» y lamentó que el Celta no tuviese un poco más de constancia para tener más posibilidades de puntuar en el Camp Nou.

«En la primera parte hemos salido muy bien y creo que estábamos mejor que ellos en muchos momentos. Ellos tampoco han tenido tantas ocasiones. La primera parte estaba más a nuestro favor que a la de ellos pero el talento individual ha marcado la diferencia justo al final del primer tiempo», afirmó en declaraciones a Movistar LaLiga.

Tras esta derrota, el equipo gallego alarga su mala racha en LaLiga y cae de las posiciones europeas después de la victoria del Getafe frente a la Real Sociedad, que ahora ocupa la sexta posición. «LaLiga está muy competitiva, eso le da emoción al espectador, y vamos a pelear hasta el final», valoró el delantero en relación a las posibilidades del Celta de pelear por el objetivo de la temporada.

Jutglá asume que el equipo vigués está pasando ahora mismo por un momento delicado acumulando resultados negativos pero también tiene claro que la situación puede cambiar con rapidez: «Las dinámicas en el fútbol están por algo. A la que entren de nuevo los goles y llegue la primera victoria de la serie seguro que todo vuelve a cambiar y vemos las cosas de otra manera».

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Pedri, jugador del Barcelona, admitió que habían pasado muchos apuros para hacer frente al Celta sobre todo en el primer tiempo: «No supimos apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos».