Claudio: «El camino es el de hoy»

Claudio Giráldez valoró el buen desempeño del Celta en un escenario tan exigente como el Camp Nou y destacó al término del encuentro el buen primer tiempo firmado por sus futbolistas, que marca el camino en la batalla por repetir clasificación europea. «Creo que hemos hecho una primera parte muy completa, muy buena, en la que hemos tenido momentos muy buenos de fútbol saliéndoles de la presión sin que pudiesen ajustarse ellos, cosa que es muy complicada contra el Barça, que te quita mucho tiempo», declaró el preparador celeste a los micrófonos de Movistar.

«Es una pena el gol en el minuto 40 en una acción de mucho talento de ellos, que sabemos que lo tenían, pero hemos estado muy bien y nos ha faltado esa contundencia para ponernos por delante en esa superioridad que habíamos manifestado y amenazar un poco más el robo y algunas situaciones que nos ha costado», analizó Giráldez, que precisó: «En la segunda parte hemos arriesgado un poquito más, había más espacios. Han entendido ellos cuándo hacernos daño y cuando sujetar para tener más tiempo de posesión. Aún así hemos acabado en campo rival intentando llevarnos un punto de aquí en un campo que no lo ha conseguido nadie».

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Reacción

El entrenador del Celta ve síntomas claros de reacción tras el bajón que supuso en la pasada semana la derrota frente al colista y la eliminación europea. «El camino es el de hoy. Hemos sido mucho más solidarios, más compactos a nivel defensivo, hemos entendido mejor el plan de partido en la parte ofensiva, hemos tenido personalidad, a pesar de alguna pérdida, seguir intentándolo con nuestro juego. Hemos sido valientes para ir hombre a hombre en los minutos finales. Este es el camino y me quedo contento porque el equipo ha competido y ha mantenido las señas de identidad que nos trajeron hasta aquí», dijo el porriñés, quien, pese a que ha caído a la séptima plaza, ve al Celta enchufado en la carrera por repetir plaza europea: «Estamos encantados de estar en esa pelea por Europa. Sabíamos que iba a ser complicado. El calendario lo iguala todo a final de temporada. Hemos tenido una racha que no hemos sumado muchos puntos y nos hemos distanciado un poquito, pero sabíamos que la lucha por Europa iba a estar hasta el final».