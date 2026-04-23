Flick «Hemos tenido que sufrir mucho»

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró muy satisfecho del esmerado triunfo conseguido frente a un Celta que hizo sufrir a su equipo. «Estamos contentos. Hemos tenido que sufrir mucho. El Celta es un equipo que juega muy bien, pero al final hemos conseguido los 3 puntos», apuntó el técnico alemán, que admitió que le sorprendió la agresividad del equipo de Claudio Giráldez en el arranque del partido. «La primera parte ha sido muy complicada, diferente de lo que esperábamos, pero lo importante son los tres puntos», comentó.

El preparador azulgrana lamentó, por otra parte, las lesiones sufridas por Joao Cancelo y Lamine Yamal antes del descanso. «Hemos tenido dos lesiones en la primera parte y eso también afecta al equipo. Hemos luchado como equipo, hemos estado muy bien en la segunda parte y lo podemos hacer mucho mejor porque tenemos calidad», añadió Flick, que consideró legal el gol anulado en el segundo tiempo a Ferran Torres.