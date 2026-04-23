Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura LugoOperativo contra el narco en ArousaRescate límite veleroXunta AP-9Gala del Turismo de VigoMensajes profesoresBarça-Celta
instagramlinkedin

Flick «Hemos tenido que sufrir mucho»

El alemán reconoce las dificultades que le planteó el Celta

Joan García trata de despejar un balón.

Joan García trata de despejar un balón. / LOF

Redacción

Vigo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró muy satisfecho del esmerado triunfo conseguido frente a un Celta que hizo sufrir a su equipo. «Estamos contentos. Hemos tenido que sufrir mucho. El Celta es un equipo que juega muy bien, pero al final hemos conseguido los 3 puntos», apuntó el técnico alemán, que admitió que le sorprendió la agresividad del equipo de Claudio Giráldez en el arranque del partido. «La primera parte ha sido muy complicada, diferente de lo que esperábamos, pero lo importante son los tres puntos», comentó.

El preparador azulgrana lamentó, por otra parte, las lesiones sufridas por Joao Cancelo y Lamine Yamal antes del descanso. «Hemos tenido dos lesiones en la primera parte y eso también afecta al equipo. Hemos luchado como equipo, hemos estado muy bien en la segunda parte y lo podemos hacer mucho mejor porque tenemos calidad», añadió Flick, que consideró legal el gol anulado en el segundo tiempo a Ferran Torres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
  2. Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
  3. Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
  4. O que nos deixou Samba, o noso veciño
  5. La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
  6. El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
  7. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  8. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo

Las educadoras de 0 a 3 años de Pontevedra alzan la voz: «No podemos asumir tantos niños por aula»

Las educadoras de 0 a 3 años de Pontevedra alzan la voz: «No podemos asumir tantos niños por aula»

Reinaugurada la plaza Victoria Cadaval de Sabarís tras la reforma

Reinaugurada la plaza Victoria Cadaval de Sabarís tras la reforma

Cambados rescata el proyecto para cubrir la pista del campo de la fiesta de Vilariño

Cambados rescata el proyecto para cubrir la pista del campo de la fiesta de Vilariño

PSOE y BNG señalan la "mala gestión" y el "despilfarro" como causas del plan económico financiero en Lalín

PSOE y BNG señalan la "mala gestión" y el "despilfarro" como causas del plan económico financiero en Lalín

La Xunta invierte 703 millones en la sanidad de la provincia de Ourense

La Xunta invierte 703 millones en la sanidad de la provincia de Ourense

Los comuneros advierten del riesgo de incendios: "El monte de O Morrazo es una bomba"

Los comuneros advierten del riesgo de incendios: "El monte de O Morrazo es una bomba"

La avenida de Portugal de Ourense, entre parches y alarma vecinal por obras inacabadas

La avenida de Portugal de Ourense, entre parches y alarma vecinal por obras inacabadas

Negociar con el revólver en la sien

Tracking Pixel Contents