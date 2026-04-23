Claudio Giráldez advertía semanas atrás de la importancia del mes de abril para las aspiraciones de un Celta que estaba inmerso entonces en la pelea por continuar compitiendo en la Liga Europa y en tratar de asegurarse una plaza en el campeonato regular que le permitiese disfrutar de un torneo continental por segundo año consecutivo. Desde la apurada victoria en Valencia (2-3), a principios de abril, el equipo de Giráldez ha encadenado cuatro derrotas (dos ante el Friburgo, además de caer frente al Oviedo y al Barcelona), registrando así la peor racha de resultados desde que el porriñés asumió la dirección técnica de los celestes en marzo de 2024. La derrota del pasado miércoles en el Camp Nou supuso la pérdida de la sexta plaza en la Liga, que ahora ocupa el Getafe gracias al mejor ‘golaverage’ particular, cuando restan seis jornadas para echar el cierre a la intensa temporada. Sin apenas tiempo para digerir la tercera derrota fuera de casa en este curso, el conjunto vigués prepara contrarreloj la visita a Villarreal, donde le espera el tercer clasificado de la competición, que solo ha cedido una derrota y dos empates ante su afición en sus quince jornadas como local.

Así, Europa se encarece para un Celta que ante el Barça recuperó en el primer tiempo el buen juego que le llevó a alcanzar la permanencia virtual con ocho jornadas de antelación, un dato que no es menor para un equipo que ha pasado serios apuros para no descender en los casi tres lustros que compite sin interrupción en la máxima categoría.

«El objetivo es jugar Europa el año que viene y vamos a pelear con todo», subrayaba Giráldez días atrás para intentar mantener enganchado a un equipo que ha comenzado a dar muestras de cansancio, más mental que físico, tras una intensa temporada en la que acumula 49 partidos oficiales. De hecho, vive el peor episodio de resultados de la mano de Giráldez, con el que nunca había acumulado cuatro derrotas consecutivas en los dos años que lleva al frente del equipo.

Mejoría en el Camp Nou

Pero en el Camp Nou, más allá de la derrota, el Celta dio muestras de recuperar parte de la identidad perdida, al menos durante el primer tiempo, e incluso pudo adelantarse en el marcador tras un par de buenas ocasiones de Pablo Durán. Aunque lo más positivo ante los azulgranas fue la fortaleza defensiva mostrada por el conjunto celeste ante un líder de la competición que marcó de penalti, mientras el VAR le anulaba un gol por un ajustadísimo fuera de juego y Radu realizaba una feliz intervención ante un envenenado disparo de Roony desde la frontal. Esas fueron las acciones más peligrosas del Barça ante un rival que llegaba a la cita después de sufrir una sangría de goles en contra: 15 encajados en los cinco últimos partidos. Y consiguió reducir los daños sin el concurso de Carl Starfelt, su referente ahora mismo en la línea de tres centrales, que se ha perdido los seis últimos compromisos por culpa de una lumbalgia.

Ahora falta recuperar pegada, pues el balance ofensivo del Celta también está resultando pobre en las últimas semanas: 3 tantos en 5 partidos. Para ganar se necesitan goles y ahora mismo el equipo de Giráldez va escaso de efectividad, por lo que el objetivo de alcanzar un puesto europeo se complica, teniendo en cuenta que en los últimos diez años fueron necesarios 60 puntos para concluir en la sexta plaza de la Liga. El Celta posee ahora 44 y restan 18 por disputar, con lo que el equipo de Giráldez estaría obligado a sumar 16 puntos. Sin embargo, esa cifra de referencia puede ser menor, como ocurrió en dos temporadas en la última década (Sevilla y Real Sociedad finalizaron en la sexta plaza en los cursos 18/19 y 19/20, con 59 y 56 puntos, respectivamente).

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Menos plazas para Europa

La situación para clasificarse para Europa también se ha complicado después de que Alemania se situase muy cerca de arrebatarle a España el quinto participante en la Liga de Campeones y la Real Sociedad (ahora octava, con 42 puntos) se garantizase una plaza para la próxima Liga Europa por su victoria en la Copa del Rey. En estas circunstancias, la Liga podría contar solamente con cuatro equipos en el primer torneo continental, dos en el segundo (entre ellos la Real) y uno en la Liga Conferencia, que correspondería al sexto clasificado. Ese puesto es ahora mismo propiedad de un Getafe que va en progresión después de acertar con las incorporaciones en el mercado de invierno. Es más, el equipo madrileño no necesitó ni un solo disparo ante la portería rival para ganar en Anoeta, donde se aprovechó de un autogol de la Real Sociedad para sumar tres puntos que le sitúan con los mismo puntos que el Celta, aunque con mejor coeficiente particular de goles que los célticos después de empatar en el Coliseum y ganar en Balaídos por 0-2 en el arranque de una temporada que enfila la recta final con la subida de valores para competir en Europa.