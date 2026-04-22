El Panathinaikos despedirá a Rafa Benítez al final de temporada

Los días de Rafa Benítez en Grecia parecen estar contados. Desde Grecia ya se da por hecha la ruptura del Panathinaikos con el entrenador madrileño una vez finalice la temporada. Esa es la línea que marcaron este miércoles el periodista Giannis Chorianopoulos y la cuenta especializada Hellas Football, que sitúan al extécnico del Celta en el banquillo solo para los cuatro encuentros que restan de curso.

Sería, en ese caso, otro final prematuro para un proyecto liderado por Benítez, que fue despedido en Vigo a mitad de campaña cuando había firmado un contrato de tres años. El Panathinaikos hizo oficial la llegada del técnico el pasado octubre, apenas un año y medio después de su salida del Celta, presentándolo como el técnico «más prominente» en aterrizar en un club griego.

También fue una apuesta fuerte en lo económico. EFE informó entonces de que la prensa griega hablaba de un contrato de dos años y medio por 3,6 millones de euros por temporada, lo que le convertía en uno de los entrenadores mejor pagados que habían dirigido en la liga helena. El acuerdo también incluía a su personal técnico, que recibiría aproximadamente un salario conjunto de 600.000 euros anuales.

Sus cifras en Grecia

Desde su debut el 26 de octubre hasta la derrota del pasado domingo ante el Olympiacos, el Panathinaikos de Benítez ha firmado 37 partidos oficiales, con 19 victorias, 10 empates y 8 derrotas. El equipo ocupa ahora la cuarta plaza con 50 puntos tras 28 jornadas, lejos del liderato del AEK con 66.

Benítez sí logró mantener al Panathinaikos competitivo en Europa League hasta la segunda fase, pero el recorrido terminó en los octavos de final contra el Betis. En la Copa griega cayó en semifinales frente al PAOK.

Noticias relacionadas

El Panathinaikos es uno de los equipos más históricos de Grecia y tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último el de la temporada 2009-2010) y 20 Copas de Grecia (la última la temporada 2023-2024).