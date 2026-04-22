El Camp Nou para tomar impulso

El Celta se propone poner esta noche la guinda a la mejor temporada de su historia como visitante con un heroico triunfo en el Camp Nou (21.30, Movistar LaLiga), un estadio inabordable esta temporada para todos los rivales, donde el Barcelona presenta un inmaculado pleno de 16 victorias. Tan mayúsculo desafío pilla a los de Claudio Giráldez a contrapié, heridos por su eliminación en los cuartos de final de la Europa League y con dudas en la competición doméstica, donde en los últimos partidos el equipo celeste se ha mostrado inusitadamente vulnerable en defensa y poco eficiente en ataque.

En esta fragilidad defensiva ha tenido mucho que ver la baja de Carl Starfelt, que tampoco va a estar disponible hoy frente a los de Hansi Flick. Quince goles en cinco partidos ha encajado el Celta sin el central sueco, que lleva con problemas de espalda desde que participó con su selección en la Repesca del Mundial el pasado mes de marzo, sin que se atisbe fecha de reaparición. Su estado preocupa porque el jugador, que ha hecho todo lo posible por volver, apenas puede moverse sin dolor.

Cambios en defensa

Giráldez no ha encontrado un relevo de garantías para Starfelt. Aidoo, que ha alternado buenos momentos con errores groseros (sobre todo en el último partido contra el Oviedo), parece haber agotado su crédito y Yoel Lago, al que sobra ímpetu y falta temple, no estuvo a la altura de las circunstancias el pasado jueves, cuando el técnico le dio la oportunidad frente al Friburgo y fue sustituido en el descanso.

Todo un dilema para Giráldez, que se debate repetir con alguno de ellos, situar a Álvaro Núñez como central derecho, desplazando a Javi Rodríguez al eje de la línea, o modificar el dibujo para jugar con defensa de cuatro, situando al canterano y al intocable Marcos Alonso en el eje defensivo.

En los carriles, la novedad podría ser Carreira, en banda izquierda, para contener las arrancadas de Lamine Yamal. Mingueza apunta a la derecha, en lugar de Javi Rueda. No son pocas las dudas que rodean al medio campo, donde pueden darse todo tipo de combinaciones . Ilaix y Vecino, los elegidos contra el Friburgo, podrían repetir, pero tampoco sería extraño que Giráldez recurriese a centrocampistas de más vuelo y mejor desplazamiento en largo de balón, como Sotelo o Fer López, para hacer frente al talento azulgrana en el medio del campo y aprovechar el terreno que el Barça acostumbra a sus espaldas.

El momento de Borja Iglesias

En lo que respecta al frente ofensivo, Borja Iglesias, pese a que se le ve algo cansando últimamente, apunta a ser de nuevo la referencia en punta, escoltado por Jutglà, actualmente el delantero más en forma del equipo, y probablemente Williot, futbolista difícil de detectar e ideal para atacar con velocidad el espacio tras la adelantada defensa azulgrana.

Una de las incógnitas del partido si el Celta ha digerido del golpe de su eliminación europea. Giráldez asegura que el equipo afronta este tramo final «con los deberes hechos» y en «situación privilegiada» para apuntalar una nueva clasificación europea en los siete partidos finales y afronta con optimismo, pero con el máximo respeto la que seguramente es la salida más complicada de la temporada. «Tendremos que estar perfectos para ganar», reconoce.

El Barcelona encara también el choque con el ánimo un tanto encogido por su eliminación en la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid. Descabalgado de Europa y apeado de la Copa, el conjunto de Hansi Flick arranca en los siete partidos finales una confortable carrera contrarreloj para repetir título liguero. Con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, la duda es cuándo van a entonar los azulgranas el alirón. Flick no quiere dar el mínimo espacio a la sorpresa y se agarra a su enorme fortaleza en casa y a la impoluta racha de siete triunfos consecutivos con que los azulgranas llegan al partido.

El técnico del Barça podrá finalmente contar con Fermín, que jugará con una máscara protectora tras el golpe que le propinó el jueves el colchonero Juan Musso, pero mantiene las bajas de Marc Bernal, Andreas Cristhiensen y Raphina. El resto está disponible.