El Barça, uno de los 5 rivales que se le resisten a Giráldez

El FC Barcelona es uno de los cinco equipos de LaLiga a los que Claudio Giráldez no ha conseguido aún ganar desde que asumió la dirección del Celta hace algo más de dos años. Además del conjunto azulgrana, el preparador porriñés desconoce la victoria con el Atlético de Madrid, el Espanyol y los recientemente ascendidos Elche y Oviedo.

El de esta noche será el cuarto enfrentamiento liguero entre el técnico celeste y Hansi Flick, el preparador alemán que desde hace dos temporadas dirige al Barça. El saldo es de momento favorable el técnico germano, que suma dos victorias y un empate frente al louriñés.

Y eso que el primer enfrentamiento se saldó en tablas, después de que el conjunto celeste neutralizase en Balaídos una desventaja de dos goles que el Barcelona había adquirido en el primer tiempo. Alfon, en una magnífica acción personal, y Hugo Álvarez, a pase de Williot, neutralizaron en pocos minutos los tantos anotados por Lewandowski y Raphinha antes del descanso en una formidable reacción de los celestes.

En la segunda vuelta, en Montjuic, donde el Barcelona se había trasladado debido a las obras de reforma del Camp Nou, los celestes acariciaron el pasado curso la victoria, que finalmente cayó del lado azulgrana en el sexto minuto del descuento por un controvertido penalti de Yoel Lago a Dani Olmo.

La estrella de aquel encuentro fue Borja Iglesias, autor de su primer triplete en LaLiga, que no bastó para dar a los celestes la que habría sido su cuarta victoria en 59 visitas al coliseo azulgrana. El marcador lo abrió Ferran Torres antes del hat-trick del santiagués, que igualó el partido en el minuto 15 y anotó dos tantos más en el segundo tiempo antes de que el Barcelona reaccionara. Dani Olmo y Raphinha igualaron el marcador antes de que el brasileño anotase el penalti, aunque antes de la pena máxima Mingueza perdonó el cuarto en boca de gol.

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El último duelo entre Claudio Giráldez y Hansi Flick se lo llevó con ¡holgura el Barcelona en Balaídos tras un buen primer tiempo del Celta (2-4). Lewandowski, que anotó un triplete, fue el hombre de un encuentro que los celestes pelearon neutralizando por dos veces con tantos de Carreira y Borja en el primer tiempo la ventaja adquirida por los azulgranas antes de que Lamine Yamal y el propio Lewandowski dictaran sentencia tras el intermedio.